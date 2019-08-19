Прабал Гурунг протестует против Дональда Трампа

Американский дизайнер отказался проводить свой показ на территории застройщика, поддерживающего нынешнего президента.

Похоже, перед организаторами Недели моды в Нью-Йорке возникла очередная сложная задача. Им предстоит решить вопрос с локацией сентябрьских показов. Первым о переносе шоу в своим «Твиттере» сообщил Прабал Гурунг, отказавшийся от проведения дефиле в районе Хадсон-Ярдс. На этой территории расположены знаменитые здания The Shed и The Vessel, принадлежащие бизнесмену Стивену Россу, который активно поддерживает Дональда Трампа.

В своем аккаунте Гурунг написал: «Отказаться от использования моим брендом этой локации – мой выбор и мое решение. Я не ожидаю, что кто-то другой поступит так же, но лично для меня это правильно, и я хочу высказаться, чтобы все было ясно и понятно». Дизайнера поддержала марка Rag & Bone, которая решила отказаться от показа в здании The Shed.