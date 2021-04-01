Правильно подобранные ночные крема: питание, восстановление и здоровый вид

Ночью наш организм отдыхает, расслабляется и восстанавливается. От качества сна напрямую зависит настроение и самочувствие на весь день. А состояние кожи находится в корреляционной взаимосвязи с правильно подобранным ночным уходом. Пока мы летаем в царстве Морфея, ночные крема питают и восстанавливают кожу, возвращая ей свежесть, здоровое сияние, придавая здоровый вид и замедляя процессы старения.

В этой побдорке мы расскажем о трёх восстанавливающих ночных кремах популярных брендов.

Крем ночной для очень сухой кожи MEZOLUX Librederm - абсолютное увлажнение и интенсивное питание

Цена: 2230 руб.

Создан для ночного ухода за сухой и очень сухой кожей на основе достижений инъекционной омолаживающей процедуры биоармирования. Ока­зы­вает ин­те­нсив­ное биоар­ми­рую­щее дейст­вие на ко­жу во вре­мя сна: сти­му­ли­рует син­тез кол­ла­ге­на, элас­ти­на, гиа­лу­ро­но­вой кис­ло­ты и реак­ти­ви­рует ре­вер­ген­ные ме­ха­низ­мы.

Комплекс крема Armatrix®-Chrono стимулирует синтез основных составляющих внеклеточного матрикса — коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и активирует ревергенные механизмы, которые восстанавливают и поддерживают коллаген-эластиновую матрицу как у молодой кожи.

Липидный концентрат на основе церамидов и натуральные увлажняющие компоненты комплекса Armatrix®-Chrono восстанавливают функциональный защитный барьер кожи, уменьшая выраженность морщин, вызванных обезвоживанием.

Карбоксигидратный комплекс растительного происхождения прочно соединяется с кожей, поддерживает естественный уровень увлажненности кожи даже при низких показателях относительной влажности воздуха.

Ценнейшие масла ши и кенди питают кожу, насыщают витаминами, успокаивают, смягчают и активизируют регенерацию эпидермиса. Плотность, упругость и тонус кожи восстанавливаются, каркас кожи моделируется и укрепляется, создается четкий V-образный контур лица.

Является эффективным базовым инструментом метапрограммы красоты MEZOLUX®.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Биоармирующий комплекс ARMATRIX-Chrono: Концентрат, полученный из репродуктивной водоросли Undaria Pinnatifida, способствует реактивации 14 генов кожи, стимулируя синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, реактивирует ревергенные механизмы, значительно способствует сокращению объема и площади морщин. Биоармирующий комплекс на основе идентичных коже сульфатированных гликозаминогликанов (S-GAG) восстанавливает и поддерживает организацию коллаген-эластиновых волокон близкую к состоянию молодой кожи. Комплекс керамидов обогащает кожу липидными структурными элементами, восстанавливает ее защитный липидный барьер, смягчает кожу, нормализует внутрикожные обменные процессы, препятствует пигментации.

- Комплекс масел (масло Ши, масло кунжутное и масло Кукуи (масло орехов Кенди)) смягчает и увлажняет кожу, ускоряет клеточную регенерацию, повышает упругость кожи, уменьшает проявление мимических морщин, придает коже гладкость.

- Карбоксигидратный ультраувлажняющий комплекс Получаемый из пшеницы, обладает высокой степенью сродства с клетками кожи. Образованная связь настолько прочна, что она разрушается только при естественном отшелушивании кожи. Контролирует увлажнённость кожи даже при низких показателях влажности. Обладает высокой способностью удерживать влагу на поверхности кожи, контролируя и восполняя ее. Уменьшает покраснение и раздражение кожи.

Не содержит парабенов и красителей

Роскошная плотная текстура быстро впитывается, не оставляет жирного блеска и ощущения пленки. Изысканный аромат крема раскрывается на коже, превращая ритуал нанесения крема в удовольствие.

Ночной обновляющий крем-бальзам для совершенства кожи NovAge True Perfection от Oriflame

Цена: 1 170,00 pуб.

Ночной крем-бальзам с экстрактом персидской шелковой акации и гликолевой кислотой восстанавливает, смягчает и разглаживает кожу, сужает поры. С легким ароматом.

Придает коже свежий и отдохнувший вид*.

Обеспечивает глубокое увлажнение питание в течение всей ночи**.

Освежает цвет лица, убирая признаки усталости*.

Выравнивает тон и улучшает текстуру кожи* (80% подтвердили).

Заметно улучшает цвет лица*.

Помогает предотвратить появление первых мимических морщинок***.

При регулярном применении первые возрастные признаки становятся менее заметны: кожа разглаживается и начинает сиять, поры сужаются, цвет лица улучшается* (71% подтвердили).

По результатам потребительского тестирования с участием 63 женщин в течение 4 недель.

** Инструментальный тест.

***На основе свойств ингредиентов.

Активные ингредиенты:

- Экстракт персидской шелковой акации (albizia julibrissin extract): обладает мощным антивозрастным действием, богат аминокислотами и минералами, способствует очищению и восстановлению клеток, нейтрализуя последствия современного уровня жизни. Снижая уровень повреждений и улучшая внутриклеточный обмен, он способствует оптимальному функционированию клеток, улучшению состояния кожи, которая вновь обретает мягкость и здоровое сияние. Предотвращает появление первых возрастных признаков, таких как мимические морщины. Оформлена заявка на патент.

- Гликолевая кислота (glycolic acid): является альфа-гидрокислотой и представляют собой химический эксфолиант, вызывающий отшелушивание отмерших клеток, делая кожу мягкой и гладкой. Стимулирует клеточное обновление в период ночного сна, разглаживая морщины и улучшая текстуру кожи. Придает коже сияние и свежий вид.

Ультраукрепляющий ночной крем, моделирующий контуры лица 40+ от Eveline Cosmetics

Цена: 377 руб.

• Разглаживает морщины и предотвращает появление новых

• Подтягивает и интенсивно регенерирует

• Восполняет недостаток влаги и укрепляет кожу

Активные компоненты: пептид SYN®-AKE, тетрапептид GRAVITY UP™, Аргирелин, Протеиновый восстанавливающий комплекс, Алмазная пыль, Красные водоросли.

Использует синергетическое воздействие самых высокотехнологичных активных компонентов: биомиметического пептида последнего поколения SYN-AKE, 5 био-факторов роста, в частности: EGF, IGF1 и протеиновый восстанавливающий комплекс, алмазная пыль, а также моделирующий овал лица пептид GRAVITY UP.

Обеспечивает безынъекционную, косметическую альтернативу дерматоэстетическим процедурам, гарантируя спектакулярный лифтинг, восстановление.