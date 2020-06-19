"Правила продающей фотографии". Авторский вебинар эксперта FCG

23 июня с 11:00 до 12:30 Fashion Consulting Group проводит вебинар из серии «Онлайн визуальный мерчандайзинг».

Влияние визуального мерчендайзинга не ограничивается офлайн магазином. 92% онлайн-покупателей сообщают, что наиболее важным фактором при принятии решения о покупке продукта являются визуальные эффекты.⠀

Визуальный мерчендайзинг - это проверенная маркетинговая традиция розничной торговли. Мы знаем как внедрить работающие принципы в online торговлю!

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На вебинаре об эффективных приемах онлайн визуального мерчандайзинга вы узнаете:

- почему, все что мы видим в интернете имеет отношение к визуальному мерчандайзингу;

- какое влияние визуальный мерчандайзинг в сети оказывает на показатели конверсии, SEO оптимизацию, количество изделий в корзине и среднюю стоимость этой корзины;

- как сделать так, чтобы покупатели или подписчики запомнили товары;

- какими техническими приемами лучше пользоваться, как передать посыл при помощи цвета;

- и как сделать это всё с минимальными затратами.

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Отдельный бонус: все участники получат рассылку с чек листом и основными тезисами вебинара. ⠀

Вебинар будет полезен для всех, кто связан с fashion индустрией, для всех, у кого есть сайт, интернет магазин или страницы в социальных сетях.

23 июня с 11 до 12:30

Стоимость: 1000 рублей.



Регистрация и билеты: http://fcg.online/online-vm