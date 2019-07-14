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Hunkemöller расширяет цветовую палитру базовых бюстгальтеров

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  • 14 Июля 201910:27

В рамках международной дайверсити-кампании голландский бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Hunkemöller расширяет цветовую палитру нюдовой коллекции мимикрирующих под цвет кожи базовых бюстгальтеров.

Теперь каждая женщина сможет найти в магазинах Hunkemöller по всему миру любимый бюстгальтер под цвет своей кожи, выбрав один из семи телесно-нюдовых оттенков. Надеть топ с открытыми плечами можно будет «при помощи» бюстгальтеров со съемными бретельками из давно ставшей знаменитой линейки Angie.

Подбери свой идеальный тон в Hunkemöller в любом размере – включая XL - и с любой чашкой – от A до G - по цене до 3 тысяч рублей.

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