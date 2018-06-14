Право на красную подошву осталось за Лубутеном

Французский дизайнер и знаменитый обувщик подтвердил в суде свое исключительное право на использование красной подошвы.

Кристиан Лубутен использовал в своих моделях красные подошвы почти 30 лет. За это время яркая черта обуви стала его визитной карточкой. Однако некоторое время назад голландская марка Van Haren также начала производить и продавать обувь с красной подошвой. Чтобы отстоять свое право на товарный знак, Лубутен был вынужден обратиться в Европейский суд юстиции в Люксембурге.

На днях суд озвучил свое решение, согласно которому «марка, нанесенная на красную подошву туфель, не покрывается запретом на регистрацию формы обуви» и может действительно ​являться товарным знаком на территории ЕС. Кроме того, юристы отметили: «За последние 26 лет красная подошва позволила публике приписать происхождение обуви с таким отличительным знаком» Кристиану Лубутену.

Однако журналисты агентства Bloomberg отмечают, что решение не окончательное. Иск между обувщиком и ретейлером Van Haren отправляется в суд в Гааге, «который просил совета у европейского трибунала в споре между французским модельером и голландским магазином».