Праздничная коллекция носков от Рианны

Поп-дива и дизайнер уже в девятый раз объединилась с маркой Stance, чтобы выпустить рождественскую коллекцию аксессуаров.

На днях бренд Stance анонсировал выход очередной капсульной коллекции. К Рожедству 2017 марка вновь – уже в девятый раз! – объединилась с Рианной, чтобы создать несколько моделей носков. Капсулу составили модели ярких расцветок, а также несколько кружевных пар. Носки выпущены различной длины: высокие от бедра и короткие от лодыжки. Приобрести модели из рождественской коллекции можно на официальной страничке коллаборации.