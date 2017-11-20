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Артем Кузелев

Праздничная коллекция носков от Рианны

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  • 20 Ноября 201713:31
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Поп-дива и дизайнер уже в девятый раз объединилась с маркой Stance, чтобы выпустить рождественскую коллекцию аксессуаров.

На днях бренд Stance анонсировал выход очередной капсульной коллекции. К Рожедству 2017 марка вновь – уже в девятый раз! – объединилась с Рианной, чтобы создать несколько моделей носков. Капсулу составили модели ярких расцветок, а также несколько кружевных пар. Носки выпущены различной длины: высокие от бедра и короткие от лодыжки. Приобрести модели из рождественской коллекции можно на официальной страничке коллаборации.

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