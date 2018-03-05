Праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле

8 марта 2018 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца российский Кутюрье Валентин Юдашкин представит коллекцию haute couture весна-лето 2018.

В этом году Дом моды подготовил к Международному женскому дню не только уже ставшее традиционным увлекательное праздничное шоу с участием эстрадных звезд в сценических нарядах от дизайнера, но и необычный подарок для всех поклонников искусства театра и живописи.

Весенне-летняя коллекция Valentin Yudashkin посвящена русским театральным художникам начала ХХ века. В ней органично соединяются новаторская философия модернистов, эпатажность авангардистов и эстетика импрессионистов. Художественная выразительность, пластика и игра линий воссоздают атмосферу великолепных балетных постановок дягилевских сезонов.

Цветовая гамма берет свое начало в театральных декорациях. Нежные акварельные оттенки бледно-сиреневого, прозрачного голубого, нежного розового и индийского зеленого дополняют активные акцентные цвета: яркий алый и винно-красный, шоколадно-коричневый, персидский синий и угольный черный с вкраплениями мерцающих золотого и серебряного.

Легкость и воздушность платьев из кружева и оргазы и многоярусных юбок, напоминающих балетные пачки, сменяет архитектурная сложность жакетов и брючных костюмов из плотного шелка и тафты. Коллекцию отличает уникальный декор. Вышивки бисером и стеклярусом в различных техниках украшают корсеты и удлиненные пиджаки. На коктейльных и вечерних нарядах расцветают рукотворные цветы из фактурных пайеток, сделанных вручную. Объемная вышивка и отделка из перьев придает особую изысканность летним пальто.

Впервые в коллекции будут представлены детские образы haute couture из новой линейки Valentin Yudashkin kids.

Для создания имиджей будут использованы косметические продукты Revlon, одного из лидирующих мировых косметических концернов.

В концерте принимают участие: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Валерия, Кристина Орбакайте, Игорь Крутой, Олег Газманов, Александр Буйнов, Александр Маршал, Михаил Бублик, Ани Лорак, Зара, Жасмин, Сергей Лазарев, Нюша, Глюкоза, Елена Север, Александр Коган, Арт-группа «Сопрано» Михаила Турецкого, балет Аллы Духовой «Тодес».