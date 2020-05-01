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Артем Кузелев

Праздник мая в новой коллекции посуды Dior

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  • 01 Мая 202016:32
Сюжеты: Dior

К началу мая парижский дом моды выпустил коллекцию посуды, украшенную рисунками ландышей, одних из любимых цветов Кристиана Диора.

Креативный директор линии Dior Maison Корделия де Кастеллан представила предметы из новой коллекции посуды. Фарфор и изделия из стекла украшены рисунками ландышей, которые по традиции французы дарят друг другу 1 мая. Цветами декорированы бокалы, кувшины, бутыли, тарелки и салфетки. В Dior также рассказали, что ландыши любил и сам основатель дома.

Заказать предметы из новой коллекции можно на официальном сайте марки. Цены варьируются от предмета от 80 до 650 евро.

 
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