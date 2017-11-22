Праздник Пасхи с Eventail Kids

16 апреля 2017 года в рамках совместного мероприятия с VikiLand Family club (8-й км Рублево-Успенского шоссе, «Барвиха Luxury Village») состоялся пятый Всероссийский Модный Детский Показ Eventail Kids. В этот раз показ был юбилейным, поэтому проводился как эксклюзивный и закрытый.
В этом году наш показ совпал с праздником Пасха. Наша задача была создать добрую, семейную атмосферу для детей и их родителей. Мы не только смогли передать праздничное настроение с помощью декораций, угощений и подарков, но также предоставили возможность участникам почувствовать себя "Звездами": выйти на подиум под аплодисменты зрителей, позировать перед фото- и видеокамерами, испытать свою минуту славы! Для детей, родителей и гостей VikiLand Family club была организована профессиональная фотосъемка и мастер-классы. Гостей угощали пасхальными яичками и куличами, в то время пока как мастера fashion индустрии создавали каждому ребенку неповторимый сценический образ.
Так как показ был эксклюзивный и закрытый, только 35 детей (в основном непрофессиональные модели) в возрасте от 3-12 лет прошли по модному подиуму Eventail Kids.
Украшениями показа стали дискотека для детей, флеш-моб, лотерея, розыгрыш призов, детский спектакль, а также подарки, в том числе, от наших партнеров.
Открывали показ артисты:
- саксофонист-виртуоз Вячеслав Степаненко, обладатель премии Президента Российской Федерации за вклад в искусство; обладатель персональной премии Губернатора Московской области за вклад в искусство; обладатель медали Губернатора Ставропольского края за вклад в искусство;
- мастер песочной церемонии Лилия Чистина - Лауреат Москвовской и Берлинской премии художников, Член Творческого Союза Художников России.
Закрывала показ Софья Фисенко - участница первого сезона вокального телевизионного шоу «Голос-Дети», представительница России в 2016 году на международном конкурсе Junior Eurovision ("Детское Евровидении").
Официальным лицом пятого Всероссийского модного детского показа Eventail Kids стала Дарья Фролова.
Участниками показа, в том числе, стали дети Российских звезд, а родители поддерживали юных участников из зала. Так, по подиуму прошли:
- Ева Якубовская, дочь знаменитого теннисиста Марата Сафина,
- Тоня и Марк Худяковы, дети режиссера-клипмейкера Павла Худякова,
- Даниэль Гусев, сын популярного блоггера, модели, участницы теле-шоу «Дом 2» Евгении Феофилактовой.
- Эмилия Золотовская, восходящая мировая "звезда" модельного бизнеса (Россия, Гонконг).
Партнеры показа:
Генеральный партнер: VikiLand Family club
Официальный партнер: Сеть Детских Торговых Центров "Винни".
Команда стилистов визажистов: "We love make up "
Подарки от: "Gulliver"
Питьевая вода: "Королевская вода"
Декоратор: Илона Бильчук
Организаторы показа
Основатель показа: Александр Синютин
Руководитель показа: Ирина Володкина
Куратор показа: Вячеслав Степаненко
Шеф-Фотограф показа: Сергей Хватынец
Режиссер-постановщик показа: Елена Чеберя
КОНТАКТЫ
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тел.: +7 (495) 585 65 75
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info@eventail-kids.ru
Официальный сайт показа: www.eventail-kids.ru
Группа Компаний Eventail® - создает торжества и крупномасштабные проекты с 1999-го года.
Подробная информация и вопросы сотрудничества по телефону:
+7 (495) 120 06 23
Будем рады встрече с Вами на нашем показе!
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