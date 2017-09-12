Laurèl и Mercedes-Benz открывают Международный конкурс молодых исполнителей в Сочи «Новая волна-2017»

8 сентября 2017 года в городе Сочи состоялось официальное мероприятие в рамках церемонии открытия международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017», гости которого увидели российскую премьеру новой коллекции модного бренда Laurèl Весна-Лето 2018 и первый показ в России кабриолета Е-Класса Mercedes-Benz.

По этому поводу был организован вечерний светский прием с участием руководства конкурса «Новая волна-2017», членов жюри конкурса, звезд российской эстрады, представителей мира кино, фэшн-сообщества, элиты бизнеса и администрации города Сочи и Краснодарского края. Специально по этому случаю в Сочи прибыл главный дизайнер Laurèl Элизабет Швайгер, руководство, партнеры и VIP-клиенты двух немецких брендов Laurèl и Mercedes-Benz. Мировая премьера коллекции Laurèl Весна-Лето 2018 состоялась 4 июля 2017 года в Берлине в рамках Недели моды Mercedes-Benz. Специально для мероприятия 8 сентября 2017 года эта коллекция на один день прилетела из Германии в Сочи.

Вот уже много лет известный модный бренд Laurèl является постоянным участником Недели моды Mercedes-Benz в Берлине, в апреле 2011 года состоялся показ Laurèl на Неделе моды Mercedes-Benz в Москве в качестве специального гостя от Mercedes-Benz. В 2016 году в рамках международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2016» компания «Мерседес-Бенц РУС» и компания Laurèl организовали показ коллекции Laurèl Весна-Лето 2017 и презентацию новейших моделей легендарной спортивной марки Mercedes-AMG.

В этом году марка Mercedes-Benz снова внесла свежий «звездный» акцент в статус музыкального конкурса, впервые показав в России для гостей Конкурса кабриолет Е-Класса. Именно в Сочи, в курортной и динамичной атмосфере музыкального праздника в фокусе внимания оказался автомобиль, буквально открытый для удовольствия, сочетающий комфорт и роскошь путешествия под открытым небом с чувственным, исполненным пуризма дизайном и с самыми современными техническими решениями. Впервые он становится доступным в варианте с полным приводом 4MATIC.

Марка Mercedes-Benz также предоставила для транспортного обслуживания звезд эстрады и гостей «Новой волны» 118 автомобилей, в числе которых представительские седаны S-Класса и Mercedes-Maybach S-Класса, бизнес-седаны E-Классы, а также GLE и GLE купе, G-Класс, GLS, Sprinter и V-Классы для комфортного перемещения по городу. Взыскательные гости могли увидеть и экспозицию автомобилей на подиуме, среди которых новинки российского рынка E-Класс в версии спорт-купе, GLC купе, Mercedes-AMG C 43 4MATIC купе.

«Новая волна» - одно из самых заметных событий в мире популярной музыки. С 2002 по 2014 гг. конкурс проводился в Юрмале и обрел международное признание. В нынешнем году зрители снова увидели впечатляющий музыкальный фестиваль с участием лучших звезд шоу-бизнеса.