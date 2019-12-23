Праздник в Crocs: что подарить близким и самому себе

Уют и тепло, любовь и забота – именно этим хочется наслаждаться в новогоднюю ночь и в первые дни нового года! Идеальный подарок сочетает в себе всё перечисленное и остаётся со своим обладателем даже тогда, когда праздники уже позади.

Прекрасную компанию шерстяному свитеру составят стильные тапочки от Crocs. Прикосновение плюша вдохновит на домашние посиделки с родными и друзьями, да, те самые – с домашним печеньем, ароматным глинтвейном и любимыми фильмами!

Всё это в разы атмосферное за городом, где можно выглядывать на крыльцо в одной пижаме, надев на ножки пару утеплённых сабо. Несколько глотков морозного воздуха, и в голову сразу приходят свежие идеи для жизни в стиле хюгге! Быть может, cамое время смахнуть пыль с фортепиано и вспомнить слова песни «I'll Be Home for Christmas»?

Возможен и другой сценарий, ведь по-настоящему снежная зима может наступить в любой момент. К такому надо готовиться заранее: для активного досуга на свежем воздухе подойдут зимние сапожки, которые не боятся ни влаги, ни мороза, ни массированной снежной атаки! Играйте в снежки и летите с горы на тюбинге, ведь это время создано специально для того, чтобы возвращаться в детство.