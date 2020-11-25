Преддверие зимы. Лукбук от Blackglama и ZABEGINA

Мех традиционно присутствует в коллекциях многих модных домов мира - вечная классика постоянно востребована любителями роскоши и элегантности.

Норковые шубы Blackglama от культового американского бренда популярны среди конного сообщества России, и этому посвящена коллаборация Blackglama и российского нишевого бренда ZABEGINA, создающего одежду и аксессуары в конном стиле. Шелковые платки ручной росписи от ZABEGINA, выпущенные лимитированным тиражом, дополнили эксклюзивные, созданные в единичных экземплярах норковые пальто, жакеты, жилеты и головные уборы от Blackglama.

Лукбук снят в одном из красивейших конных клубов мира БМКК «ПРАДАР», расположенном на Центральном Московском ипподроме. Лицом лукбука стала прекрасная Елена Неверовская, официальный представитель Blackglama в России и владелица салона Blackglama в ГУМе, где теперь можно приобрести и платки ZABEGINA.

Модели – Елена Неверовская и ее дочь Ольга

Стилист – Екатерина Забегина

Фотограф – Александр Забегин

Меховые изделия – Blackglama

Платки - ZABEGINA