Предметная мобильная съемка

Ежемесячно в Академии re:Store проводятся открытые лекции, которые показывают, как наличие iPhone может превратить процесс фотосъемки в простое и увлекательное событие. При этом финальные кадры не теряют своего качества, а даже наоборот, могут стать уникальными и яркими снимками, которые не стыдно выложить в социальные сети или даже опубликовать в глянцевом журнале.



Поэтому 23 марта в качестве спикера выступит блогер, занимающийся мобильной фотографией, Василий Маляр. Изначально он преследовал цель создания в сети Instagram концептуальной и эстетичной фотогалереи, и, судя по количеству людей читающих его, а это 145 тысяч подписчиков, он делает успехи. Василий фотографирует все: природу, город, растения, делится фотографиями своих работ и своими селфи. С его творчеством можно ознакомиться в Instagram на странице @malyar. iPhone 7 Plus он называет главным помощником в создании качественных фото.



Академия re:Store приглашает всех желающих узнать, как снимать предметную съемку, начиная от основ построения композиции, и заканчивая практикумом по обработке фотографии с помощью приложений, которые можно скачать в App Store. Василий также коснется темы ошибок в предметной съемке, чтобы наглядно продемонстрировать, что портит кадр и делает его перегруженным или не профессионально снятым.



Программа лекции:

1. Композиция в профиле.

2. Примеры работ и разбор построения раскладки.

3. Как построить свой кадр, опираясь на основы композиции.

4. Ошибки в предметной съемке.

5. Обработка фотографий с помощью приложений.

6. Практика: обработка исходника.

Дата и время проведения лекции: 23 марта 2018 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.



Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж)



ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy/detail/567624/

