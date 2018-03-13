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Иван

Предметная мобильная съемка

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  • 13 Марта 201821:07
Сюжеты: iPhone

Ежемесячно в Академии re:Store проводятся открытые лекции, которые показывают, как наличие iPhone может превратить процесс фотосъемки в простое и увлекательное событие. При этом финальные кадры не теряют своего качества, а даже наоборот, могут стать уникальными и яркими снимками, которые не стыдно выложить в социальные сети или даже опубликовать в глянцевом журнале. 

Поэтому 23 марта в качестве спикера выступит блогер, занимающийся мобильной фотографией, Василий Маляр. Изначально он преследовал цель создания в сети Instagram концептуальной и эстетичной фотогалереи, и, судя по количеству людей читающих его, а это 145 тысяч подписчиков, он делает успехи. Василий фотографирует все: природу, город, растения, делится фотографиями своих работ и своими селфи. С его творчеством можно ознакомиться в Instagram на странице @malyar.  iPhone 7 Plus он называет главным помощником в создании качественных фото. 

Академия re:Store приглашает всех желающих узнать, как снимать предметную съемку, начиная от основ построения композиции, и заканчивая практикумом по обработке фотографии с помощью приложений, которые можно скачать в App Store. Василий также коснется темы ошибок в предметной съемке, чтобы наглядно продемонстрировать, что портит кадр и делает его перегруженным или не профессионально снятым. 

Программа лекции:
1.    Композиция в профиле.
2.    Примеры работ и разбор построения раскладки.
3.    Как построить свой кадр, опираясь на основы композиции.
4.    Ошибки в предметной съемке.
5.    Обработка фотографий с помощью приложений.
6.    Практика: обработка исходника.

Дата и время проведения лекции: 23 марта 2018 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+. 

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж) 

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ! 
Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy/detail/567624/
 

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