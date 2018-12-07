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Артем Кузелев

Предметы для дома из новой коллекции Dior

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  • 07 Декабря 201818:05
Сюжеты: Dior

Парижский дом моды представил новую коллекцию посуды и предметов для дома.

Ближе к рождественским праздникам парижский дом Dior обновил линию посуды и предметов для дома. В коллекцию Dior Maison вошли изящные блюда и тарелки, подушки с вышивкой, ароматические медальоны и керамики, салфетки и другие вещи. Вся коллекция выполнена преимущественно в красном и синем цветах и украшена рисунками диких животных и природы.

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