Предметы для дома из новой коллекции Dior

Парижский дом моды представил новую коллекцию посуды и предметов для дома.

Ближе к рождественским праздникам парижский дом Dior обновил линию посуды и предметов для дома. В коллекцию Dior Maison вошли изящные блюда и тарелки, подушки с вышивкой, ароматические медальоны и керамики, салфетки и другие вещи. Вся коллекция выполнена преимущественно в красном и синем цветах и украшена рисунками диких животных и природы.