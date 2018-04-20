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Артем Кузелев

Предметы интерьера Loewe от Джонатана Андерсона

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  • 20 Апреля 201810:47
Сюжеты: Loewe

Дизайнер представил коллекцию предметов интерьера для испанского дома моды.

Креативный директор Loewe представил интерьерную коллекцию, которая была анонсирована еще в конце 2017 года. Ее составили покрывала, гобелены, сумки-шоперы, фоторамки, шкатулки и другие вещи. Всего в коллекции представлено 80 предметов, выполненных в традиционных техниках разных народов мира. Здесь можно увидеть и испанские инкрустации интарсии, и японское лоскутное шитье боро, и африканский пэтчворк, и индийскую вышивку лентами, и многое другое.

Прибыль от продажи предметов интерьеров будет перенаправлена благотворительным организациям, помогающим женщинам в образовании и обучении ремеслам.

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