Предновогодний «Блошиный рынок» на Тишинке ждёт всех с 12 по 16 декабря

«Блошиный рынок» на Тишинке представит коллекционный винил и нарядит новогоднюю ёлку в винтажные открытки.

Предновогодний «Блошиный рынок» на Тишинке – место, где всегда царит праздничное настроение, затягивая в свою круговерть всех пришедших.

По словам организаторов, есть несколько причин посетить «Блошиный рынок» в декабре. Во-первых, это идеальное место для поиска уникальных, «тёплых», рукотворных, домашних подарков. Во-вторых, в эти дни на Тишинке будет совершенно особенная атмосфера, объединяющая праздник винтаж и материальную культуру прошлого. Организаторы не ограничатся «торговыми рядами» – гостей будут ждать конкурсы, спецпроекты, «звездные» гости, мини-выставки и запоминающийся вернисаж. И, конечно, ёлка – традиционная и не совсем – ведь украсят её образы и иллюстрации со старых почтовых карточек. Для этого необычного декора будет задействована частная коллекция винтажных открыток 1905–1959 годов.

– Что вам обязательно нужно присмотреть, без чего нельзя уйти? – делятся секретами организаторы. – Конечно, старые ёлочные украшения – как те, что были в детстве. Подсвечники, колпачки для тушения свечей – как же без них? Рождественская сервировка без старинной посуды – не совсем настоящая. Думаем, вы согласитесь. Старый коллекционный винил особенно приятно слушать именно в эти праздничные дни. Расшитые скатерти, украшения для стола и дома, театральные сумочки и шляпки – сейчас для них самое время. Декабрьские дни, как никогда, проникнуты прекрасным духом ретро: ведь Новый год – это про дом, семью, поколения…



Как всегда, весь ассортимент невозможно описать и даже предсказать: мы сами не знаем, что нового из старого привезут «охотники за винтажом», регулярно исследующие все мировые блошиные рынки и барахолки, склады и развалы. Посетителей обязательно ждут сюрпризы: неожиданные находки, спонтанные покупки, чудесные и непридуманные истории про вещи.

Отдельная история – коллекционеры. Они здесь уже завсегдатаи, рождественский «Блошиный рынок» на Тишинке, наверняка, пополнит их собрания. Сюда обязательно приходят декораторы, скрупулезно подбирая всё: от гравюр до дверных ручек, чтобы холодный современный интерьер сделать тёплым и обжитым. Но больше всего здесь просто москвичей и ценителей прекрасного, ведь праздник под названием «Блошиный рынок» на Тишинке давно уже записан в их календари и ежедневники.

Адрес и график работы выставки:

Москва, Тишинская площадь, дом 1 («Т-Модуль»)

12 декабря – в 19:00 – VIP-открытие

13 и 14 декабря с 12:00 до 21:00, 15 декабря с 11:00 до 21:00, 16 декабря с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета:

200 рублей; для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Билет на VIP-открытие 12 декабря – 1000 рублей.

До 09 декабря успейте купить билет по цене 100 рублей на сайте www.bloxa.su

Акция на билеты VIP-открытия не распространяется.

Организатор – Выставочная компания «Эксподиум»

+7(495) 585-7274

www.bloxa.ru

www.bloxa.su

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