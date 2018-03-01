Предпоказ выставки Метрополитен-музея в Риме

Избранные гости смогли первыми увидеть часть экспозиции, которая будет открыта в полном формате 10 мая в Нью-Йорке.

В Риме состоялась закрытая премьера выставки Института костюма Метрополитен-музея Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. С првиетственными речами на предпоказе выступили главный редактор американского Vogue Анна Винтур и кардинал Джанфранко Равази, который является председателем Папского совета по культуре. На пресс-конференции горячо обсуждались взаимосвязи моды и католицизма, чему и посвящен весь проект музея. Кстати, впервые с 1983 года Ватикан одолжил часть своей коллекции для сторонней выставки – в Метрополитен-музее будут выставлены также 50 экспонатов из папской резиденции.

Увидеть экспозицию целиком можно в Нью-Йорке с 10 мая до 8 октября 2018 года.