Предприниматель Марта Фролова о создании бренда женской одежды Martache

В основе успеха бренда Martache лежит искренняя любовь к покупателям. Марта Фролова поделится, что ей помогло так тонко прочувствовать потребности своих клиентов.

Точка отсчёта

Первоначальное образование Марты не связано с модной индустрией. Раньше работала pr-менеджером в ресторанном бизнесе, но потом вышла замуж и забеременела. После рождения первого ребёнка было нелегко в эмоциональном плане, ведь до декрета в её жизни было так много движения, общения с людьми и новые различные проекты.

Марта чувствовала, что ей просто необходимо найти какое-то творческое занятие, чтобы отвлекаться и реализовываться вне стен дома. Такое простое женское желание и поиски себя, как раз и стали точкой отсчёта.

Найти дело по душе помог материнский инстинкт

Первая идея для «стартапа» появилась очень неожиданно. В гости к Марте пришла подруга в кедах от известного бренда, которые декорировали стразами. Первая мысль мамы была о том, чтобы купить, такие кеды не себе, а дочери. В России ничего подобного в продаже для детей не было, поэтому пришлось делать своими руками.

Девушка купила в магазине готовые пинетки за 350 рублей и стразы. Ночью пока ребёнок спал, мастерила для своей дочки эксклюзивную вещь. Тогда Марта ещё не имела блога с 776 тыс. подписчиков, тем не менее всё равно собрала вокруг себя небольшую группу единомышленников. Поэтому, когда в своём личном аккаунте опубликовала фотографию изделия, другие мамы с восторгом приняли идею и начали заказывать для себя.

Со временем Марта расширила диапазон клиентов и начала делать пинетки не только для девочек, но и для мальчиков с железными клёпками. Цена одной пары была всего 600 рублей, а себестоимость 500. Несмотря на низкую маржинальность она продолжала заниматься этим делом, потому что приносило много радости. Свои первые 20 тыс.рублей заработала именно таким способом, но скоро у девушки образовалась новая концепция для бизнеса.

Женская коллаборация: открываем Family look

Марте нравилось одеваться с дочерью в одинаковые наряды. Она покупала в детском магазине вещи самого большого размера для себя и поменьше для малышки. Такой внешний вид вызывал у окружающих большой отклик, потому что тогда ещё не продавали специальные подобные комплекты.

Девушка решила попробовать шить одинаковую одежду на заказ для родителей и детей. Первый опыт был очень неудачный. Она нашла швею на Avito и заплатила крупную сумму за услуги, но в результате получила одежду плохого качества, которую пришлось выкинуть.

После этого главной целью стал поиск партнёра с необходимыми ресурсами. То есть с определёнными навыками, свободным временем и желанием. Пролистывая ленту Instagram, она наткнулась на знакомую, которая тоже изготавливала handmade продукцию. Марта предложила совместно создать бренд Family look. Денежные инвестиции составили всего 250 рублей. Именно столько стоили несколько метров ткани, из которой они самостоятельно пошили на швейной домашней машине первые юбки.

На всех этапах бизнеса партнёры делали абсолютно всё сами и не привлекали помощников со стороны. Уже через два года доход каждого был от 100 тыс. рублей. Но вскоре девушки решили разделиться и вести бизнес по отдельности.

Создание линии одежды для мам Martache — с заботой о женщинах

Потребовалось немного времени, чтобы у Марты Фроловой появилась новая концепция для личного бренда одежды. Её мама привезла из Германии кофту с горизонтальной молнией. Так как Марта на тот момент ещё кормила дочь грудью, то приспособила этот замок под свои потребности. Требовалось всего лишь расстегнуть свитшот, а не раздеваться целиком, что было очень удобно. Она смогла на себе прочувствовать и оценить, насколько сильно женщины нуждаются в такой функциональной модели.

Благодаря прежнему опыту и контактам с производством, реализовать новый проект удалось всего за месяц. Хватило 100 тыс. рублей, чтобы запустить полностью бизнес и заготовить партию вещей на один квартал. В первый месяц удалось покрыть все расходы, а во второй уже выйти на доходы от 300 тыс. рублей. Марта полностью вела все процессы бизнеса самостоятельно. Подбирала ткани, нитки, продумывала коллекции, оформляла заказы, общалась с клиентами, гладила и упаковывала одежду. Набор команды стал происходить, когда обороты компании достигли 1 млн рублей.

Новый этап в жизни: женская линия одежды Martache

Аудитория бренда Martache с годами подрастала, и кормящие мамы становились просто женщинами, которым надо приспособиться уже к другой жизни. Сама Марта Фролова была в таком же положении и понимала, что чувствуют её клиенты. Ведь после родов тело девушки меняется и порой сложно к этому привыкнуть. Становишься менее уверенной в себе и не знаешь, как подчеркнуть достоинства, а недостатки скрыть.

Тогда Марта решила, что пришло время запускать новую линию одежды. Сначала она не вызвала большой ажиотаж у покупателей, хотя уже собралась какая-то база постоянных клиентов и развитый личный бренд. Но через три месяца спрос стал расти и приходило много благодарственных отзывов.

В данный момент у Марты несколько отдельных швейных мастерских и более 30 человек в команде. Феномен бренда Martache состоит в том, что всё делалось с заботой для людей, а также развивалось с минимальными вложениями без инвесторов и кредитов. Каждую модель одежды она пропускала через себя и понимала, какие конкретно есть потребности у клиентов. До сих пор Марта контролирует каждый процесс в своём бизнесе, потому что ей это доставляет огромное удовольствие. Например, она иногда по-прежнему ездит и подбирает обычные нити. Любовь — вот в чём главный секрет успеха!



Источник: РБК