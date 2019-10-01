Председатель совета директоров Conde Nast Britain написал мемуары

Знаменитый издатель Николас Колридж выпустил книгу «Глянцевые годы».

Николас Колридж, в последние два года являющийся председателем совета директоров холдинга Conde Nast, выпустил мемуары. Книга получила название «Глянцевые годы» и рассказывает историю карьеры Колриджа, который проработал в издательстве почти 30 лет. В разное время он занимал пост управляющего директора британского отделения Conde Nast, президента Conde Nast International и был ответственным за запуск множества глянцевых изданий в разных странах.