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Артем Кузелев

Председатель совета директоров Conde Nast Britain написал мемуары

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  • 01 Октября 201910:36

Знаменитый издатель Николас Колридж выпустил книгу «Глянцевые годы».

Николас Колридж, в последние два года являющийся председателем совета директоров холдинга Conde Nast, выпустил мемуары. Книга получила название «Глянцевые годы» и рассказывает историю карьеры Колриджа, который проработал в издательстве почти 30 лет. В разное время он занимал пост управляющего директора британского отделения Conde Nast, президента Conde Nast International и был ответственным за запуск множества глянцевых изданий в разных странах.

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