Предзаказы Sport Casual Moscow пройдут 3-5 августа 2020 года в Москве

Предзаказы Sport Casual Moscow и спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров, а также технологий, материалов и оборудования для их производства, пройдут в Москве 3-5 августа 2020 г. Мероприятие пройдет одновременно с экспозицией детской и подростковой одежды, обуви и аксессуаров Kid&Junior Fashion. Место проведения: Москва, Конгресс-центр гостиницы «Измайлово Гамма-Дельта». Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром). Цель Sport Casual Moscow: объединить компании спортивной индустрии для совместного проведения заказов одежды, обуви, аксессуаров, туристического снаряжения, а также технологий, материалов и оборудования для их производства. Впервые Sport Casual Moscow объединит 2 формата: традиционный предзаказ коллекций весна-лето 2021 и цифровую выставку Sport Casual Moscow Online.

Категории товаров для предзаказа:

· одежда и обувь для экстремальных видов спорта и активного отдыха;

· функциональная верхняя одежда для всей семьи;

· одежда для фитнеса;

· экипировка для спортивных команд;

· повседневная одежда и обувь;

· головные уборы, перчатки, носки, термобелье;

· палатки, спальные мешки, рюкзаки и сумки;

· средства ухода за спортивной обувью и одеждой.

Экспозиция «Технологии Sport Casual» представит технологии, материалы и оборудования для производства спортивной повседневной и туристической одежды, комплексные технологические решения для спортивной и outdoor индустрии. Участники предзаказов офлайн. Российские бренды одежды и аксессуаров для экстремального спорта и активного отдыха: Баск (Москва), Dragonfly (Екатеринбург), Karosport (Обнинск, Калужская область), Versta (Великий Новгород), Nordski (Пенза), 5.45 Design (МО, Ногинск), Satila (Санкт-Петербург), Guahoo, Laplandic (Россия-Финляндия), бренды детской одежды Bask Kids и Oldos (Москва), поставщик оборудования, тканей и комплектующих для безниточного производства SportTex (Москва - Санкт-Петербург), поставщик оборудования для печати на тканях Konica Minolta (Япония).

В рамках онлайн-выставки компании, которые не смогут приехать в Москву для очного участия, получат возможность представить свои коллекции в режиме онлайн. Онлайн-выставка включает в себя:

· онлайн-каталог;

· онлайн-презентации компаний и брендов в формате видео-конференций по расписанию;

· Персональные онлайн-встречи компаний с клиентами;

· онлайн-трансляции деловой программы выставки: обучающие семинары и круглые столы с участием лучших практиков спортивной и модной индустрии с демонстрацией на сайте выставки, на YouTube канале и в социальных сетях.

Участники Sport Casual Moscow online:

Didriksons, Red Fox, Stayer, CosmoTex, S-Tep, RN117, Kayland, Trezeta, inov-8, Seger, Fizan, Helinox, Laken, Nemo, Osprey, Rock Empire, Makak, Fixe. Поставщики тканей оборудования для производства спортивной одежды: IMA spa, Macpi Group, Юнсен.

В деловой программе: обучающие семинары, презентации и круглые столы с участием лучших практиков спортивной и модной индустрии.

3 августа состоятся видеопрезентации онлайн-участников. В реальном времени будут представлены новые модели одежды, обуви и аксессуаров различных брендов.

4 августа деловая программа пройдет в конференц-зале «Углич» и будет включать:

1. Семинар компании «СпортТекс» «Применение безниточных технологий в спортивной одежде». Спикер: Сергей Федоров, ведущий специалист группы компаний «СпортТекс».

2. Семинар компании Konica Minolta «Прямая печать по полиамидным и полиэстеровым тканям».

3. Круглый стол «Подведение итогов производства защитных костюмов предприятиями спортивной индустрии в условиях пандемии коронавируса. Опыт и реальные перспективы сегмента». Модератор: Александр Малюгин, генеральный директор «Мануфактуры Малюгина». Дискуссия с производителями, оперативно предложившими новые разработки медицинских СИЗ, созданных по технологиям, доступным спортивной индустрии. Спикеры обсудят полученный опыт, а также перспективность такой продукции.

4. Круглый стол «Стратегия 2021 – жизнь на грани эпох». В рамках двух сессий, «Производство и планирование»; и «Продажи и маркетинг», обобщим мнения лучших специалистов, определим ключевые вопросы и попытаемся найти оптимальную стратегию планирования бизнеса в 2021 году. Спикеры - собственники лидеров производства российской спортивной одежды, ведущие управленцы в ритейле, дистрибуции и ecommerce.

Также 4 августа будут осуществляться прямые включения со стендов компаний.

Онлайн-каталог Sport Casual Moscow уже доступен на сайте https://online.sportcasualmoscow.ru/companies

* Посещение предзаказов и деловой программы только для специалистов при условии предварительной регистрации на сайте http://sportcasualmoscow.ru/scmsummer2020/

Проезд: ст.метро «Партизанская». Адрес: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д. Конгресс-центр гостиницы «Измайлово Гамма-Дельта», 3 этаж.

Генеральный информационный партнер: РИА Мода.