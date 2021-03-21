18 марта в Москве состоялась официальная российская премьера фильма «МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ». Показ прошёл в легендарном кинотеатре «Иллюзион» и был приурочен к его 55-летию.

Фильм режиссёра Филиппа Фалардо, снятый на основе автобиографического романа американской писательницы Джоанны Ракофф, уже собрал положительные отзывы зрителей в США и Европе, именно этим фильмом открывалось «Берлинале-2020». «Мой год в Нью-Йорке» переносит зрителей в атмосферу литературной американской богемы 90-х, заставляя зрителей подумать о роли искусства в нашей жизни и о его коммерческой составляющей. Главная героиня, молодая поэтесса Джоанна (Маргарет Куэлли) работает ассистенткой в литературном агентстве и мечтает стать знаменитой писательницей. Ей поручают обрабатывать корреспонденцию, которая приходит на имя Джерома Сэлинджера (Тим Пост). Общение с культовым писателем помогает Джоанн разобраться в своих мыслях и ценностях.

Партнёрами премьерного показа в России выступили: мультимедийный видеосервис Wink от Ростелеком, кинотеатр «Иллюзион» и Госфильмофонд.

Гостями премьеры стали:

Янина Студилина, Рената Пиотровски, Елена Крыгина, Полина Аскери, Галина Мазаева, Вика Газинская, Оксана Бондаренко, Анжелика Каширина, Денис Шведов, Марианна Максимовская, Артем Королев, Екатерина Двигубская, Мария Михалкова-Кончаловская, Елена Лесс, Ксения Соловьева, Юлия Акимова, Анна Бегунова, Таисия Румянцева, Евгений Заболотный, Илона Столье, Ирина Шапиро и другие.

Дата выхода фильма в российский прокат: 15 апреля 2021 года.

Дистрибьютор: компания Russian World Vision.

Информация о фильме:

Страна: Канада, Ирландия

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Филипп Фалардо

В ролях: Маргарет Куэлли, Сигурни Уивер, Дуглас Бут

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