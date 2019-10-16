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Артем Кузелев

Премьера фильма о Мартине Маржеле состоится на фестивале Doc NYC

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  • 16 Октября 201923:58
Сюжеты: Martin Margiela

Документальная картина расскажет о творческом пути одного из самых скрытных и загадочных современных дизайнеров.

Создатели документального фильма о дизайнере Мартине Маржеле объявили дату официальной премьеры. Картина Martin Margiela in His Own Words будет впервые показана публике 8 ноября. Площадкой для релиза станет американский фестиваль документального кино Doc NYC. Когда фильм выйдет в прокат и будет ли показан в России, неизвестно.

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