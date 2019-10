Премьера фильма о Мартине Маржеле состоится на фестивале Doc NYC

Документальная картина расскажет о творческом пути одного из самых скрытных и загадочных современных дизайнеров.

Создатели документального фильма о дизайнере Мартине Маржеле объявили дату официальной премьеры. Картина Martin Margiela in His Own Words будет впервые показана публике 8 ноября. Площадкой для релиза станет американский фестиваль документального кино Doc NYC. Когда фильм выйдет в прокат и будет ли показан в России, неизвестно.