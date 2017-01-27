Премьера фильма "Притяжение" режиссера Федора Бондарчука

Премьера российского фильма "Притяжение" режиссера Федора Бондарчука прошла в кинотеатре "Октябрь" 24 января.

Фильм снимался в обстановке строжайшей секретности. Это единственная в истории нашего кино картина, которую разрешили снимать рядом с Министерством обороны. Во время съёмок задействовали самую современную военную технику. Всё это, говорят актёры, добавляло реальных эмоций и ответственности на съёмках.

На пресс-конференции, предваряющей премьеру, Бондарчук пошутил, что "самым сложным на съемках было распределить билеты на премьеру".

Съемочная группа фильма заняла практически всю сцену. Главные роли в фильме исполнили Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Премьеру посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава департамента по кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов, советник президента по культуре Владимир Толстой, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, дочь первого президента России Татьяна Юмашева, продюсеры Александр Роднянский, Александр Акопов, Илья Бачурин, Ренат Давлетьяров, режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, актер Максим Виторган с супругой Ксенией Собчак и другие деятели культуры.

"Притяжение" рассказывает о попытке контакта с обитателями сбитого над Москвой неопознанного объекта, который имеет внеземное происхождение. Но фильм не только об этом. Любовь, ненависть, добро и зло переплелись в один большой клубок...История любви разворачивается в условиях вторжения инопланетян, в районе Чертаново.

Бюджет фильма - 380 миллионов рублей. Лента создавалась при участии ВГТРК. В широкий прокат "Притяжение" выходит 26 января. Слоган картины звучит так: "Земля - землянам".

"Притяжение" – первый отечественный фильм про пришельцев со спецэффектами голливудского размаха. Этот жанр можно было бы перевести как "вторжение инопланетян ". Но слово "инопланетяне" можно заменить на "другие". Здесь о конфликте с теми, кто так не похож на нас.

Картина уже продан для проката в 40 стран, в том числе Германию, Францию, Италию, страны юго-восточной Азии.