Премьера спектакля «Колыбельная Пушкина»

1 июня, в День защиты детей, детская инклюзивная студия «Сны Алисы» приглашает на премьеру. На сцене Музея-театра «Булгаковский дом» юные артисты впервые сыграют спектакль «Колыбельная Пушкина».

В этот день мы встретимся с героями произведений, пожалуй, самого знаменитого русского поэта. Поп Толоконный лоб и Балда, Старик со своею Старухой и Золотая Рыбка, Шамаханская царица и Царь Додон расскажут нам свои истории, чтобы вновь напомнить о вечных истинах, о добре и зле.

Театральная студия – совместный проект Благотворительных фондов «Семейная в помощь», «Гольфстрим» и Детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать». Здесь вместе играют и творят дети с особенностями развития и дети без проблем со здоровьем.

Режиссёр спектакля Никита Малышев не распределял роли, он предложил ребятам самим выбрать героев, которых они хотели бы сыграть. Это позволило каждому юному актёру найти для себя персонажа, наиболее близкого по характеру, и полностью погрузиться в роль. На репетициях ребята обсуждали своё видение каждой сцены из сказки и предлагали свои варианты прочтения ситуаций. Но к пушкинскому языку отнеслись бережно –режиссёр следит, чтобы артисты не изменяли ни одного слова в стихотворном тексте.

«Мы должны были нащупать правильную форму подачи, — говорит Никита Малышев. — Если актеру на сцене не комфортно, он не понимает, что делает, то зритель ему не верит. И я пытаюсь создать для них зону комфорта на сцене, иду от особенностей наших детей, от их психофизики».

Мы уверены, что результаты этой совместной творческой работы порадуют и зрителей, и самих юных артистов, а премьера станет настоящим праздником.

Начало спектакля в 18.00

Адрес: Музей-театр «Булгаковский Дом», ул. Большая Садовая, д.10

Вход свободный по предварительной регистрации https://semeynaya-help.timepad.ru/event/1649231/