В Москве 30 мая в 15:20 на фестивале анимаций и развлечений «МУЛЬТИМИР» состоится презентация и премьера трейлера нового музыкального анимационного фильма

«ОГОНЁК-ОГНИВО» | Кинокомпания «ВВЕРХ»

В презентации примут участие представители кинокомпании, создатели мультфильма, а также артисты, озвучивавшие его персонажей.

Что важнее — любовь или деньги? Становишься ли ты счастливее, когда у тебя появляется много денег? На что ты готов ради любви? На эти и на другие не менее важные вопросы попытались ответить авторы нового музыкального анимационного фильма «Огонёк-Огниво».

История начинается с доброго, но бедного Гончара, который однажды находит огниво — магический артефакт, делающий его владельца богатым, но взамен насылающий смертельное проклятье. Спасти Гончара может только самоотверженность главной героини — девушки по имени Огонёк. Она, не раздумывая, бросается на выручку друга, помогая ему понять, что любовь и честный труд важнее денег и власти.

Уникальность полнометражного анимационного фильма «Огонёк-Огниво» заключается в выбранном авторами художественном решении картины — классическая рисованная анимация, включающая очень точечно и органично элементы 3D, в сочетании с богатейшим музыкальным материалом и хореографическими приёмами. Такой комплексный художественный ход и способствует раскрытию важности самой темы произведения: так что же важнее — любовь или деньги? На что ты готов пойти, чтобы спасти любимого человека?

Художественное решение фильма «Огонёк-Огниво», отличающееся изысканностью и интеллигентностью, полностью погружает зрителя в происходящее на экране, заставляя его всецело сопереживать героям. На это направлен и музыкальный ряд фильма. В нём звучит много красивой музыки, прекрасных мелодичных захватывающих песен, а также много танцев в сюжетах.

Для того чтобы подчеркнуть самобытность и уникальность персонажей картины, к работе над фильмом был привлечён профессиональный хореограф. Хореограф создаёт танец, а дальше художники-аниматоры переносят движения реальных танцоров в движения нарисованных персонажей.

Другими словами «Огонёк-Огниво» по праву можно назвать музыкально-танцевальным анимационным фильмом. И это ещё одна из сторон, выделяющих новый мультфильм среди других.

Свой голос в уста героев мультфильма «Огонёк-Огниво» вложили известные и горячо любимые актёры: Сергей Бурунов, Эдгард Запашный, Александр Олешко, Пётр Коврижных, Юрий Аскаров, Наталья Терешкова, Василий Мищенко, Станислав Стрелков, Константин Карасик и другие.

А главную песню мультфильма исполнят… Авторы картины «Огонёк-Огниво» пока держат это в тайне, только лишь отмечая, что певцов будет двое, и что с обоими исполнителями активно ведутся переговоры. Саму же песню можно будет уже услышать на презентации мультфильма, которая пройдёт на сцене главного фестиваля анимации и развлечений для детей и взрослых «Мультимир» в день его открытия, 30 мая.

В работе над фильмом принимают участие лучшие художники и аниматоры нашей страны, поддерживающие и разделяющие традиции старой школы советской рисованной анимации и лучшие «диснеевские» анимации. В частности:

Константин Щёкин — режиссёр-постановщик. Выпускник ВГИК (мастерские классиков советской и российской мультипликации В.Н.Зуйкова, А.П.Зябликовой, С.М.Соколова). Многократный призёр и дипломант фестивалей анимации: «Алые паруса», «Свет миру», «Золотая рыбка», «Бессонница». Один из команды режиссёров, принимавших участие в работе над мультипликационным фильмом Георгия Данелии «Ку! Кин-дза-дза!».

Василий Красников — художник постановщик. С отличием окончил ВГИК (мастерская С.А.Алимова). Член «Московского Союза художников».

Екатерина Михайлова — режиссёр. Выпускница ВГИК (мастерская В.В.Курчевского). Многократная победительница международных и российских фестивалей анимации. Лауреат премии Национальной Киноакадемии «Золотой Орёл».

Татьяна Ильина — автор сценария. Закончила ВГИК. Член «Союза кинематографистов России». Многократный призёр международных и российских фестивалей анимации. Лауреат премии «Ника» (2014). Лауреат премии Национальной Киноакадемии «Золотой Орёл» (2013). Лауреат всемирного фестиваля анимации «Азиатский Оскар» (Asia Pacific Screen Awards), 2013 год. Режиссёр-постановщик полнометражных анимационных фильмов «Щелкунчик» и «Ку! Кин-дза-дза!».

Артур Байдо — композитор фильма и автор всех песен в нём. Член союза композиторов России. Работал как композитор, поэт и аранжировщик с известными исполнителями, в частности, с Пелагеей, Натальей Подольской, Мариной Хлебниковой, Варварой, Александром Маршалом, Катей Лель, Юлией Савичевой, Дмитрием Колдуном, с группой «Чай вдвоём» и с другими. Принимал участие в работе над мюзиклами «MAMMA MIA», «WE WILL ROCK YOU», «Остров Сокровищ», «Три мушкетёра» и др.

Ирина Кашуба — хореограф фильма. Хореограф, балетмейстер, педагог. Хореограф-постановщик драматических и музыкальных спектаклей в ряде театров России, среди которых: МХТ им.А.П.Чехова, Московский драматический театр им. А.С.Пушкина, Московский драматический театр на Малой Бронной, Музыкальный театр им. Н.И.Сац, Московский драматический театр на Таганке, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и другие. Работала над созданием таких проектов, как: «Красавица и Чудовище» (2008-2010), «Zorro» (2010-2011), «Звуки музыки» (2011-2012), «Русалочка» (2012-2013), «CHICAGO» (2012-2013), «Призрак Оперы» (2014-2016), «Поющие под дождем» (2015-2016), «Золушка» (2016-2017), «Привидение» (2017-2018). Постановщик хореографии в кино и на телевидении.

Сюжет мультфильма «Огонёк-Огниво», его художественное решение, творческая группа высококлассных профессионалов, работающая над его созданием, яркость и искренность эмоций персонажей, чистота их поступков и экспрессия характеров сделают анимационный фильм «Огонёк-Огниво» не только уникальным, но любимым и незабываемым для многих и многих зрителей!

Генеральный продюсер — Юрий Рязанов

Продюсер и режиссёр — Константин Щукин

Исполнительный продюсер — Анна Степанова

Кинокомпания «ВВЕРХ» | vverh-film.ru

+7 985 220 45 98

info@vverh-film.ru