Премьерная коллекция обуви класса люкс европейской марки ROSBALET скоро будет представлена в России

Коллекция ROSBALET весна-лето 2017 соединила в себе классические приемы изготовления обуви, бережно хранимые французскими мастерами-обувщиками, и футуристический эстетизм.

ROSBALET – молодая динамично развивающаяся компания, отличающаяся креативным взглядом на моду. В моделях бренда органично сочетаются традиционные техники производства, безупречное качество исполнения и актуальные тенденции.

Получив высокую оценку профессионалов индустрии и поклонников fashion на Неделе моды в Париже, марка ROSBALET начала подготовку к презентации коллекции в Москве. Такое решение было принято не случайно. Дизайнер марки ROSBALET Сергей Козырев работает на стыке двух культур, предлагая трендовые решения, которые, несомненно, будут востребованы на российском рынке.

Создавая образы премьерной коллекции, дизайнер выбрал в качестве источника вдохновения современную архитектуру и объекты научной фантастики. «Меня всегда привлекал технологический и футуристический подход», - говорит Сергей Козырев. – «Я черпаю вдохновение в многообразии конструкций мотоциклов, частей автомобилей, смешиваю стильные мускулинные формы с нотами женственности».

Брутальность послужила инспирацией для весенне-летней коллекции. Блестящая поверхность лаковой кожи напоминает отполированные части гоночного мотоцикла. Скульптурный каблук отсылает нас к лаконичной жесткости в архитектуре пост советских времен. Смягчают образы легкие оттенки розового, изящные шнуровки и фигурные детали. Модельный ряд включает туфли-лодочки со скульптурным каблуком, босоножки, полусапожки. Цветовая палитра строится на деликатных и сдержанных красках: нежный french rose, утонченный белый, изысканный красный, благородный черный

Коллекция отличается особым авторским стилем и демонстрирует инновационный подход к созданию современной обуви. В отделке использованы элементы из матовой кожи. Фактурный каблук составлен из двух частей для придания линии особой архитектурности.

Обувь марки ROSBALET – это современная элегантность и многовековые традиции мануфактурного производства.

Приобрести обувь бренда ROSBALET возможно через on-line бутик или в шоу-румах, которые вскоре будут открыты в Москве.