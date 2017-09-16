Премия Clio 2017 ушла Грейс Коддингтон

Легендарная редактор и стилист стала обладательницей 58 премии Clio.

Покинув издательский холдинг Conde Nast, Грейс Коддингтон не собирается уходить на покой и продолжает строить свою грандиозную карьеру. На днях стало известно, что за страсть к своей работе и особые достижения в индустрии моды и красоты Грейс будет награждена премией Clio. Легенда моды получит приз из рук Эль Фаннинг 27 сентября на торжественной церемонии.

В прошлом году премия в этой номинации досталась знаменитому фотографу и признанному мэтру Марио Тестино.