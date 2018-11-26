Премия для Миуччи Прада

Через пару недель итальянский дизайнер получит премию The British Fashion Award за особые достижения в модной индустрии.

Британский Совет моды продолжает свои анонсы номинантов The British Fashion Award этого года. Сегодня стало известно, что за особые достижения в модной индустрии будет награждена Миучча Прада. Приз итальянскому дизайнеру будет вручен 10 декабря на торжественной церемонии в Лондоне.