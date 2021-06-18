Премия Family Awards 2021

15 июня в гастробаре «Котельная» прошла церемония вручения ежегодной премии Family Awards 2021. В этом году премию вручали второй раз, так что уже вполне можно говорить об определённых традициях. Премия Family Awards отмечает тех, кто является примером как в творчестве, так и в жизни – звёздные мамы и папы, семейные гармоничные союзы.
В этот вечер в «Котельной» собрались исключительно звёзды! Представители мира шоу-бизнеса, кино, спорта, моды, телевидения пришли, чтобы пообщаться, поделиться планами на лето и новыми проектами. Но главной темой вечера, конечно же, была семья. Гостями вечера стали: Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Лиза Арзамасова, Алена Хмельницкая, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Дарья Повереннова, Анна Пескова, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая и многие другие.
Ведущие церемонии Светлана Зейналова и Антон Зорькин отметили, что именно сегодня, когда наша жизнь меняется и все мы вынуждены так или иначе существовать в условиях ограничений, семья остаётся тем спасательным кругом, тем островком, где мы получаем поддержку, дарим друг другу любовь и надежду.
Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности – гости использовали средства индивидуальной защиты и расположились в зале, соблюдая социальную дистанцию.
Премии получили:
Ани Лорак – Супермама
Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань – Счастливы вместе
Дарья Повереннова и Андрей Шаронов – Романтическая пара
Лиза Арзамасова – В ожидании чуда
Алена Хмельницкая – Благотворительность как образ жизни
Эвелина Бледанс – Мама героя, в честь победы сына Семёна на «Кинотаврике»
Анна Пескова и Дмитрий Пристансков – Гармоничный союз
Анастасия Макеева и Роман Мальков – Любовь без границ
Роман Костомаров и Оксана Домнина – Спортивная семья
Анастасия Стоцкая – Самая обаятельная и привлекательная мама
Надежда Ангарская – Мама с юмором
Брендон Стоун с супругой Натальей – Любовь и музыка
Доминик Джокер и Екатерина Кокорина – Гармония в жизни и на сцене
Константин и Ольга Андрикопулос – Fashion пара
Елена Колотвина (Бренд Elena Kolotvina) – Модный бренд для современной и деловой мамы
Илона Бильчук – декоратор семейных праздников
Гастробар «Котельная» – Лучший бар для романтических свиданий, премию получил шеф-бармен Даниил Файнберг
Помимо непосредственно премии у гостей был ещё один повод для праздника – именно 15 июня одна из обладателей Family Awards Дарья Повереннова отмечала свой день рождения! Все присутствующие пожелали Дарье счастья, интересных творческих проектов, исполнения всех желаний.
Весь вечер в «Котельной» царила очень доброжелательная и позитивная атмосфера. Все гости, и в первую очередь счастливые обладатели премии, отметили важность подобных мероприятий, а также исключительную важность сохранения семейных традиций и ценностей. Конечно же, все желали друг другу здоровья и выразили надежду, что несмотря ни на что, скоро всё наладится и мы вернёмся в нашей привычной жизни.
Удивительную, по-настоящему семейную атмосферу создала декоратор Илона Бильчук. Изысканные букеты нежных летних цветов настраивали на романтическую волну и сразу же располагали к отдыху. Все гости чувствовали себя как дома!
В преддверии летних отпусков и купального сезона Марина Корпан, автор метода похудения «КОРПАНЕТИК-360», рассказала о способах войти в идеальную форму при помощи уникальной дыхательной методики. А дизайнер женской одежды Елена Колотвина познакомила гостей с актуальными трендами летнего сезона.
Партнерами премии выступили: туристическая компания Resort Holiday; гостиничный комплекс Savoy 5* на берегу Красного моря; Русские Сезоны Парк-отель «Пересвет»; эксклюзивный представитель премиального профессионального бренда для индустрии красоты KayPro; магазин массажного оборудования Yamaguchi; немецкий бренд кухонной техники для дома KRONA; кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; ювелирный гипермаркет «Златоград»; сеть spa салонов Wai Thai; декоративная косметика SHINEWELL; алкогольный бренд Aristov; питьевая кислородная вода Rusoxy.
Свои музыкальные номера гостям вечера подарили: Брендон Стоун, Доминик Джокер и Екатерина Кокорина и Vlad Zotov.
До встречи на Family Awards 2022!
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