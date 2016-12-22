Премия «Fashion New Year Awards 2017»

20 декабря в отеле The Ritz-Carlton, Moscow грандиозно прошла самая модная елка страны с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards».

Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым персонам fashion-индустрии, добившимся наиболее высоких результатов и признания не только в России, но и за рубежом. Поэтому и не удивительно, что в этот вечер в роскошном пятизвездочном отеле TheRitz-Carlton, Moscow собрались известные представители столичного бомонда: дизайнеры, главные редактора fashion-изданий, спортсмены, политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, актеры, модели и все те, кто создают и популяризируют моду.



Лауреатами церемонии стали:

- Самое стильное шоу - концертное шоу «Я», Филипп Киркоров;

- Лучший европейский показ - Moschinho, компания «Bosco Di Ciliegi»;

- Открытие года - Татьяна Мельник, бренд «Time Deluxe»;

- Самая стильная певица - Ани Лорак;

- Лучший детский проект – Детская академия популярной музыки Игоря Крутого;

- Fashion-online редактор - Лаура Джугелия, главный редактор портала peopletalk.ru;

- За вклад в развитие fashion-индустрии в 2016 году - Айсель Трудел;

- Fashion-легенда - Алла Вербер;

- Лучший салон красоты - салон Arthair , Ирина Кайли, руководитель;

- Самый креативный женский психолог - Павел Раков;

- Лучший хит в iTunes - Ольга Бузова;

- Дизайнер года - Александр Сирадекиан;

- Лучший меховой дизайнер - Мария Шошева, дом моды MARIA SHOSHEVA;

- Самый стильный певец – EMIN;

- Бренд года - Светлана Крылова, бренд Stella Di Mare;

- Модель года - Олеся Сибирякова;

- Лучший дизайнер свадебных и вечерних платьев - Сергей Пугачев;

- Специальная номинация Fashion TV и Peopletalk.ru - BlackStar inc;

- It - girl - Арина Кузьмина;

- Fashion-фотограф - Дмитрий Исхаков;

- Лучшая коллекция головных уборов - Константин Гайдай;

- Лучшее event-агентство - агентство iDOevent, Кирилл Белков, основатель;

- Лучшее иллюзионное шоу - братья Сафроновы;

Гости церемонии «Fashion New Year Awards 2017» окунулись в предновогоднюю сказочную атмосферу бального зала отеля The Ritz-Carlton, Moscow, погрузились в инсталляции известных российских дизайнеров, что сделало этот вечер абсолютно незабываемым. Коктейльную зону представили: австрийские соки и нектары «Pago», энергетический напиток Effect, Щвейцарское мороженое и сорбеты "Mövenpick", а на десерт сладкий партнер Барави-Т приготовил праздничный торт.

Ведущими вечера стали: Александр Белов и Наталья Бычкова, Катя Гусева и Борис Корчевников

Церемонию поддержали своими выступлениями EMIN, Ани Лорак, TherrMaitz, Дакота, Братья Сафроновы, Алиса Данелия, Детский хор академии Игоря Крутого,Triangle Sun.

Генеральный Партнер церемонии: ESTEL professional.

Благодарим своих друзей: студию архитектуры и дизайна «ZETA», журнал о российской культуре, моде и красоте «Melon Rich», аксессуары «ELEGANZA», модельное агентство «Oscar Model Management», клинику эстетической медицины «MED Эстет», галерею ярких событий «VKLYBE.TV», радиостанцию Megapolis 89.5 FM и лично Линду Криушеву.

Среди медийных персон в этот вечер были замечены: Сергей Зверев, Ольга Орлова, актриса Лидия Александрова, Наталья Гулькина, Алла Вербер, Андрей Шалахов, Рита Дакота, Сергей Кожевников, Белла Потемкина, Александр Анатольевич, Екатерина Одинцова, Максим Гор, Саша Project, DIMANEU, Анастасия Дроздова (Мисс Fashion TV, Мисс Российская красавица 2016), Анастасия Решетова (мисс Россия 2014 года), Игорь Андреев (SNC) и другие.