Премия Изабеллы Блоу для Мерта Аласа и Маркуса Пиггота

Участники знаменитого фото-дуэта получат специальный приз в номинации Fashion Creator.

Британский Совет моды продолжает публиковать громкие анонсы. На этот раз организаторы престижной премии The Fashion Awards 2018 рассказали, кто в этом году номинирован на специальный приз имени Изабеллы Блоу. Награду получат знаменитые модные фотографы Мерт Алас и Маркус Пиггот на церемонии, которая состоится в Лондоне 10 декабря.