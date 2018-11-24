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Артем Кузелев

Премия Изабеллы Блоу для Мерта Аласа и Маркуса Пиггота

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  • 24 Ноября 201812:12

Участники знаменитого фото-дуэта получат специальный приз в номинации Fashion Creator.

Британский Совет моды продолжает публиковать громкие анонсы. На этот раз организаторы престижной премии The Fashion Awards 2018 рассказали, кто в этом году номинирован на специальный приз имени Изабеллы Блоу. Награду получат знаменитые модные фотографы Мерт Алас и Маркус Пиггот на церемонии, которая состоится в Лондоне 10 декабря.

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