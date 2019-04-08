Премия " KidsFashionAwards" 2019 - полный список победителей и яркие моменты церемонии

27 марта 2019 года в Москве прошла торжественная Церемония вручения наград самой престижной премии для профессионалов детской индустрии KidsFashionAwards.
В этом году стены старинного сказочного замка Немчиновка Парк превратились в знаменитый Хо́гвартс и открылись потайные двери Академии Чародейства и Волшебства.
Ведущим стал Василий Кузнецов и юная артистка Наталья Григорова.
Премия «KidsFashionAwards» 2019 запомнилась мощным визуальным эффектом 3d графики, театрализованными мультимедиа показами в жанре фэнтези из вселенной Гарри Поттера, спецэффектами и уникальными авторскими декорациями.
Коллекции дизайнеров были фантастическими и разноплановыми – школьная форма и праздничные платья, концептуальные стильные образы и модные летние наряды.
На этот раз в показах участвовали модели из разных уголков России, все они стали зрителями потрясающего шоу, получили подарки и сувениры и сфотографировались с кумирами и персонажами мира Witchcraft and Wizardry.
Руководитель школы грима на Мосфильме, ведущая телеканалов Пятница и Ру-Тв Эстель Семенчук вручила стауэтку Премии «KidsFashionAwards» 2019 в номинации «Творческое вдохновение» дизайнеру Юлии Крыловой.
Главный приз «Человек Года» получил талантливый молодой и эпатажный дизайнер Гера Скандал, которого называют «российским Джоном Гальяно».
Мероприятие проходило в поддержку Благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет». Также организаторы Премии осуществили мечту 14-летней девочки Алисы Мелиховой, инвалида-колясочника, хранившей надежду поучаствовать в настоящем показе мод. Алиса приняла участие в качестве модели в показе коллекции премиальных брендов сети магазинов детской одежды «Империя Детства» и получила модный лук в подарок.
Гостей порадовало выступление финалистов и участников проектов ГОЛОС ДЕТИ, ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ, Детской Новой Волны Александра и Сергея Филина, Ивена Работова, Алекандра Давыдова, Егора Ермолаева, а также талантливых юных артистов Театра-Студии Непоседы, группы Bunny Rabbits DMC Music Label.
Автор сценария и хореограф-постановщик Премии «KidsFashionAwards» Дмитрий Ташкин (призер телевизионного проекта «Танцы со звездами» на канале Россия 1, многократный чемпион российских и мировых танцевальных турниров, судья международного уровня, основатель «Театра танца Дмитрия Ташкина») и режиссер, звукорежиссер проекта Христиана Лущевская были награждены почетными орденами «Балмедиагруп».
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Организаторы: Shubin Production Kids & I-production
Юные артисты: Наталья Григорова, Людмила Бедрик, Сара Эйвазова, Полина Етчик, Артур Райнис, Гусева Анастасия, Потапов Семен.
Победители Премии «KidsFashionAwards» 2019:
«Лучшая коллекция обуви»: PABLOSKY
«Лучшая коллекция школьной формы»: Alessandro Borelli (Италия)
«Лучшая зимняя коллекция»: Alessandro Borelli (Италия)
«Лучшая Fashion коллекция»: Choupette
«Лучшая casual коллекция»: "LOVE and MADE”
«Лучший Look BooK» - PureSoul
«Лучший концептуальный бренд»: TIXI
«Лучшая праздничная коллекция»: Bambino con amore (Наталья Рязанова)
«Лучшая сеть детских магазинов»: ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА
«Лучшая Имиджевая реклама»: ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА
«Лучший детский журнал»: OWL дети
«Лучшее развлекательное шоу»: Phantasmagoria Show
«Лучший показ детской одежды»: Stilnyashka
«Лучший Дизайнер»: Асмик Геворгян (Stilnyashka)
«Лучшая летняя коллекция»: Leya me
«Лучшая модель показа»: Джанян Яна
Премия «БРЕНД ГОДА»: DNK
Премия «Открытие года»: Татьяна Салтовец
Премия «Человек года»: Гера Скандал
Премия «Творческое вдохновение»: Юлия Крылова
Премия «Лучший авторский дизайн»: Светлана Бухарова
Премия «ПРОРЫВ ГОДА»: Planeta Infant (Донецк)
Премия «За вклад в развитие детского медиа пространства и видеоблогерства в России»: Никита Турчин
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