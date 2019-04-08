Премия " KidsFashionAwards" 2019 - полный список победителей и яркие моменты церемонии

27 марта 2019 года в Москве прошла торжественная Церемония вручения наград самой престижной премии для профессионалов детской индустрии KidsFashionAwards.

В этом году стены старинного сказочного замка Немчиновка Парк превратились в знаменитый Хо́гвартс и открылись потайные двери Академии Чародейства и Волшебства.

Ведущим стал Василий Кузнецов и юная артистка Наталья Григорова.

Премия «KidsFashionAwards» 2019 запомнилась мощным визуальным эффектом 3d графики, театрализованными мультимедиа показами в жанре фэнтези из вселенной Гарри Поттера, спецэффектами и уникальными авторскими декорациями.

Коллекции дизайнеров были фантастическими и разноплановыми – школьная форма и праздничные платья, концептуальные стильные образы и модные летние наряды.

На этот раз в показах участвовали модели из разных уголков России, все они стали зрителями потрясающего шоу, получили подарки и сувениры и сфотографировались с кумирами и персонажами мира Witchcraft and Wizardry.

Руководитель школы грима на Мосфильме, ведущая телеканалов Пятница и Ру-Тв Эстель Семенчук вручила стауэтку Премии «KidsFashionAwards» 2019 в номинации «Творческое вдохновение» дизайнеру Юлии Крыловой.

Главный приз «Человек Года» получил талантливый молодой и эпатажный дизайнер Гера Скандал, которого называют «российским Джоном Гальяно».

Мероприятие проходило в поддержку Благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет». Также организаторы Премии осуществили мечту 14-летней девочки Алисы Мелиховой, инвалида-колясочника, хранившей надежду поучаствовать в настоящем показе мод. Алиса приняла участие в качестве модели в показе коллекции премиальных брендов сети магазинов детской одежды «Империя Детства» и получила модный лук в подарок.

Гостей порадовало выступление финалистов и участников проектов ГОЛОС ДЕТИ, ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ, Детской Новой Волны Александра и Сергея Филина, Ивена Работова, Алекандра Давыдова, Егора Ермолаева, а также талантливых юных артистов Театра-Студии Непоседы, группы Bunny Rabbits DMC Music Label.

Автор сценария и хореограф-постановщик Премии «KidsFashionAwards» Дмитрий Ташкин (призер телевизионного проекта «Танцы со звездами» на канале Россия 1, многократный чемпион российских и мировых танцевальных турниров, судья международного уровня, основатель «Театра танца Дмитрия Ташкина») и режиссер, звукорежиссер проекта Христиана Лущевская были награждены почетными орденами «Балмедиагруп».

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Организаторы: Shubin Production Kids & I-production

Юные артисты: Наталья Григорова, Людмила Бедрик, Сара Эйвазова, Полина Етчик, Артур Райнис, Гусева Анастасия, Потапов Семен.

Победители Премии «KidsFashionAwards» 2019:

«Лучшая коллекция обуви»: PABLOSKY

«Лучшая коллекция школьной формы»: Alessandro Borelli (Италия)

«Лучшая зимняя коллекция»: Alessandro Borelli (Италия)

«Лучшая Fashion коллекция»: Choupette

«Лучшая casual коллекция»: "LOVE and MADE”

«Лучший Look BooK» - PureSoul

«Лучший концептуальный бренд»: TIXI

«Лучшая праздничная коллекция»: Bambino con amore (Наталья Рязанова)

«Лучшая сеть детских магазинов»: ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА

«Лучшая Имиджевая реклама»: ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА

«Лучший детский журнал»: OWL дети

«Лучшее развлекательное шоу»: Phantasmagoria Show

«Лучший показ детской одежды»: Stilnyashka

«Лучший Дизайнер»: Асмик Геворгян (Stilnyashka)

«Лучшая летняя коллекция»: Leya me

«Лучшая модель показа»: Джанян Яна

Премия «БРЕНД ГОДА»: DNK

Премия «Открытие года»: Татьяна Салтовец

Премия «Человек года»: Гера Скандал

Премия «Творческое вдохновение»: Юлия Крылова

Премия «Лучший авторский дизайн»: Светлана Бухарова

Премия «ПРОРЫВ ГОДА»: Planeta Infant (Донецк)

Премия «За вклад в развитие детского медиа пространства и видеоблогерства в России»: Никита Турчин

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