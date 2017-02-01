27 января в банкетном зале Place de Paris отеля КОРСТОН состоялась премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS!

Премия проходила во второй раз и, по традиции, собрала самых талантливых представителей шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, литературы, кино и спорта! Номинанты второй премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS – это люди, энергетика которых меняет мир вокруг, делает его красивее и добрее.

Не случайно символом премии стал хрустальный цветок лотоса. Еще в глубокой древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов.

И не случайно первой номинанткой премии стала талантливая певица, актриса, модель и телеведущая Анжелика Агурбаш. За талант, красоту и создание стильных и женственных образов Анжелика Агурбаш получила премию в категории МУЗЫКА. За женственность, стиль и красоту и подарила гостям премии свою новую песню «Я буду жить для тебя».

Что может сделать женщину красивой и счастливой? Ну, конечно же, красивая и стильная одежда. Уже более 20 лет дизайнер Елена Шипилова преданна своему делу – созданию модной и красивой одежды для женщин. Елена Шипилова - член Международного Художественного Фонда, лауреат международных конкурсов, основатель модного дома ELENA SHIPILOVA. Елена Шипилова получила номинацию в категории МОДА. За философский взгляд и преданность моде.

Безусловно, счастливыми нас делает и чувство уверенности в себе, в своей внешней привлекательности. Майя Тимченко - настоящий профессионал своего дела, делающий прекрасными сотни женщин! Она руководитель и основатель центра «Мастерская Красоты Майи Тимченко», косметолог, мастер международного класса по перманентному макияжу, золотой призёр отборочных туров чемпионата России «Контур Века», вице-чемпионка России по перманентному макияжу. Майя Тимченко получила премию в номинации КРАСОТА. За уникальность и профессионализм.

Российский пианист, народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных широко известен во всем мире. Знаменитый музыкант и благотворитель Юрий Розум получил номинацию МУЗЫКА. За служение музыке!

40 лет назад, в январе 1977 года, легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна ТАРАСОВА поставила в пару фигуристов 17-летнюю Наталью БЕСТЕМЬЯНОВУ и 19-летнего Андрея БУКИНА. Именно она разглядела в юных фигуристах будущих олимпийских звезд, ставших впоследствии олимпийскими чемпионами, четырёхкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы.Легендарные фигуристы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин получили номинацию в категории СПОРТ И ШОУ. Самая красивая история на льду.

Одна них знаменитая и совершенно непредсказуемая Нина Чусова - известный театральный режиссёр, лауреат многочисленных театральных премий. Ее мюзикл «Ночь перед Рождеством» по произведению Николая Васильевича Гоголя уникален и по истории жанра - это первый российский фолк-мюзикл, ставший хитом театрального сезона 2016 года. За это шоу Нина Чусова получила номинацию в категории ТЕАТР И ШОУ.

Обладательницей следующей номинации стала многогранная и самобытная певица Варвара, являющаяся одной из самых притягательных и необычных певиц отечественной сцены. Певица Варвара – заслуженная артистка России, певица с уникальным голосом, настоящая русская красавица из сказки получила премию THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS в категории МУЗЫКА. За самобытный стиль и уникальность.

Современное искусство живет особенной жизнью, впитывая и отражая окружающую действительность. Безусловно, одним из значимых в жизни каждого человека является фотография. Дмитрий Каманин, основатель студии KAMANIN HOLLYWOOD FOTO стал победителем в номинации ФОТО И ВИДЕО. За профессионализм и высокие стандарты.

Все гости премии обратили внимание на картины, которые, безусловно, являлись украшением яркого светского мероприятия. Все картины, представленные концептуальным художником Алексеем Черемных, чьи выставки прошли в национальном музее Рима и в Париже в Лувре нарисованы зажжённой сигарой. За концептуальность и создание нового направления в искусстве Алекс Че получил номинацию в категории НОВОЕ ИСКУССТВО. За креативный взгляд и новаторство.

Основатели LINGERIE FASHION WEEK не остались в стороне, создав самый большой шоу-рум белья, купальников и домашней одежды в Москве. По мнению генерального директор проекта, Татьяны Львовой – это революция в покупке нижнего белья и совершенно новый формат шоппинга и шоу. LINGERIE FASHION WEEK получил номинацию в категории МОДА И ШОУ.

Артур Арчи вел первую часть церемонии награждения. Телеведущий, радиоведущий, Член экспертного совета по делам молодежи, Президент Фонда «Здоровая нация» Артур Цветков (Артур Арчи) получил номинацию в категории ТВ И ШОУ. За харизматичность и целеустремленность.

Певица Наталия Власова ворвалась на музыкальный Олимп в 1999 году, когда её чувственная песня «Я у твоих ног» стала абсолютным лидером хит-парадов, завоевав на долгие годы любовь публики. Потрясающая Наталья Власова получила премию THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS в категории МУЗЫКА. Самая красивая романтическая история в клипе и порадовала гостей премии своей новой песней.

Артистка, певица, лауреат эстрадно-джазовых фестивалей и телеконкурсов, автор идеи, музыкальный продюсер и ведущая проекта Jazz Parking Анжелика Алферова-Арутюнян получила номинацию в категории МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ.

Особая номинация премии в категории БИЗНЕС. Леди индивидуальность и шарм на премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS была присуждена основательнице компании KORB MEBEL прекрасной Юлии Корб.

Ирэна Эрби больше десяти лет посвятила сфере шоу, красоты и моды, начав свой путь с побед в качестве Мисс Эстонии на мировых финалах самых известных конкурсов красоты. Продюсер, национальный директор и член жюри международных конкурсов, преподаватель дефиле и постановщик шоу-показов Ирэне Эрби получила номинацию в категории ШОУ И КРАСОТА. За преданность красоте.

Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений. С недавних пор в России есть проект, который помогает девушкам и женщинам осуществить мечту, развить уверенность в себе и найти выход из любой жизненной ситуации. Ladies' Up Academy – проект, аналогов которому нет в России. Основатель и идейный вдохновитель Академии Лена Козарь, автор уникальной методики саморазвития и самосовершенствования, благодаря которой каждому слушателю академии удается достигнуть качественных изменений в жизни и добиться поставленных целей получила номинацию в категории ЖИЗНЬ. Лучший life-тренер по личностному росту для девушек.

Ведущие мероприятия: ТВ-ведущий Артур Арчи, актер театра и кино, ТВ-ведущий Вахтанг Беридзе и актриса театра и кино, бесподобная Алеса Качер, актер театра и кино, ТВ-ведущий Иван Гришанов и очаровательная Елена Шерипова, первая вице-миссис международного конкурса красоты «Queen of the Planet».

Завершился вечер зажигательным выступлением популярного казахского бойз-бэнда THE JIGITS. Ребята исполнили самые известные музыкальные композиции легендарной группы A’STUDIO. И это не случайно - продюсерами группы являются основатель и лидер группы Байгали Серкебаев и знаменитый казахстанский композитор Ринат Гайсин.

Премию THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS посетили представители политической, бизнес и творческой элиты России, шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, кино и спорта. Среди звездных гостей были замечены Мария Третьякова, Юлия Ковалева, Асмик Геворкян, Анна Калашникова, Анна Грачевская, Эрнесто Марко, Макс Гор, Денис Харламов, Алиса Толкачёва, Евгений Сафонов, Элеонора Амосова, Аннэтс Розенберг-Рудман, Ольга Жук, Мила Романиди, Милена Дайнега, Ирина Баринова, Гения Розен, Элеонора Амосова, Анна Терехова, Юлия Басова, Юлия Шилова, Роман и Елена Жуковы, Дарья Калмыкова и многие другие известные персоны.

Карина Мартиросян, учредитель премии, продюсер, издатель: «Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни и мудрости. Именно с такими пожеланиями я хочу обратиться ко всем номинантам, партнёрам и гостям премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS. Все они яркие, талантливые, амбициозные, и, безусловно, меняющие мир вокруг в лучшую сторону. У нашей премии отличный старт и прекрасные друзья, а как говорили мудрецы, хорошее начало – это половина пути!

Организатор премии: DVSTYLE media agency и мультимедийный проект TheBeautyNews.ru

Стратегический партнер: Royal School of Talented Елены Шериповой

Партнеры премии: АРБАТ ЭСТЕТИК, GALLA DANCE, MICHAL NEGRIN, ERNESTO MARCO, KAMANIN HOLLYWOD PHOTO, QWEST MODELS, DEORA COSMETICS, FLOTILIA REDISSON, AST INTERNATIONAL, RUSSE QWELLE, LA PRINCESSE CHOCO, ЖИВОЙ КОФЕ, ТАМБОВСКИЙ ПРИВОЗ.

Информационная поддержка: Телекомпания МИР, Celebriti TV, Modnoe TV, Дорогое удовольствие, издательский дом Luxury, Melon Rich, Life-InStyle.com, Cetre, TheBeautyNews.ru, TheMoscowLife.ru, МОDA.RU, InterModa.ru, TopLuxe, Moda Topical, Grand, LF CITY, CITYCELEBRITY.RU, 365mag.ru, PROStyle Journal, welcomeslyle.ru, podium.life, Modanews.ru, The Moscow Times, Freetime.ru, StyleNews.ru, Prluxury.ru, ИА Intermedia, Luxury Media Group & MMG и другие.

Особая благодарность всем фотографам мероприятия; Глеб Звезда Фотограф Михаил Шпилевой Ара Погосян Алексей Бобровский , а также фотостудии премиум-класса ULTRALOOK!