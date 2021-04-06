Премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕМИАНТОВ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS:
• Международный фонд памяти АРНО БАБАДЖАНЯНА «За сохранение творческого наследия и активную общественную деятельность»
• Благотворительный фонд «ЖИЗНЬ С ДЦП» «За активную общественную, гуманитарную и благотворительную деятельность»
• АЛЕКС БАЛЫКО Лучший музыкальный продюсер
• НАРЕК КОСТАНЯН Лучший адвокат года
• ВИГЕН ЭЛИБЕКЯН Лучший финансовый директор года
• НИКА ГАНИЧ Лучший ресторанный критик
• МИХАИЛ ЮСУПОВ «За поиск, эксперимент и высокие достижения в искусстве»
• ВОСТОК FM Утреннее шоу «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» Медиа прорыв года
• МОСКОВСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ Шоу «ВОСТОК-ЗАПАД» Самое яркое танцевальное шоу
• Иммерсивный спектакль-экскурсия «ЗАБЛУДШИЕ» «За новаторство и креативную визуализацию исторических событий»
• ЭКЗОМАССАЖ ДОКТОРА ШАДСКОГО За прекрасные результаты в профилактике и реабилитации людей, перенёсших COVID-19
• ООО «АВТОКОМПЛЕКТ» ПРОРЫВ ГОДА За стабильность и высокий профессионализм
КАРИНА МАРТИРОСЯН, продюсер премии, генеральный директор и главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU: «В этом году программа получилась с восточным акцентом, что не удивительно. Это говорит о том, что культура, бизнес и музыка не имеют границ и объединяют народы. Но всегда найдется тот, кто разобщает, уничтожает, и призывает к войнам. А в наших с вами силах дружить и верить в лучшее, создавать и созидать. В 2021 году мультимедийному журналу THEMOSCOWLIFE.RU исполняется 15 лет. За это время журнал осветил более 3000 самых ярких событий города, создавая яркий имидж светской столицы и культурного центра России. Приглашаем номинантов, партнеров и гостей на четвертую премию THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS в декабре 2021 года, на которой мы отметим этот серьезный юбилей!» ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ: МЕДИА АГЕНТСТВО DVSTYLEMEDIA.RU И THEMOSCOWLIFE.RU
ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: ОТЕЛЬ РЕНЕССАНС МОНАРХ, GRAND CLINIC, КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА, ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК, ФЛОТИЛИЯ РЭДИССОН РОЯЛ, косметическая компания GINGER КОСМЕТИК, косметический бренд KLATZ, ювелирная компания MARI JOO, БУТИК ПЛАТКОВ И АКСЕССУАРОВ «РУССКИЕ В МОДЕ», косметолог ЕЛЕНА ШАМАНИНА, МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «Q.M.AGENCY».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: ВОСТОК FM , МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ THEMOSCOWLIFE . RU , НА РУБЛЕВКЕ ЛАЙВ И НА НОВОЙ РИГЕ ЛАЙФ, LIFE IN STYLE, ОБРАЗ ЖИЗНИ, ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, MODA TOPICAL, MMG, TOP LUX, РАДИУС ГОРОДА И МНОГИЕ ДРУГИЕ
ФОТО: АЛЕКСЕЙ БОБРОВСКИЙ, ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА
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