Премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕМИАНТОВ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS:

• Международный фонд памяти АРНО БАБАДЖАНЯНА «За сохранение творческого наследия и активную общественную деятельность»

• Благотворительный фонд «ЖИЗНЬ С ДЦП» «За активную общественную, гуманитарную и благотворительную деятельность»

• АЛЕКС БАЛЫКО Лучший музыкальный продюсер

• НАРЕК КОСТАНЯН Лучший адвокат года

• ВИГЕН ЭЛИБЕКЯН Лучший финансовый директор года

• НИКА ГАНИЧ Лучший ресторанный критик

• МИХАИЛ ЮСУПОВ «За поиск, эксперимент и высокие достижения в искусстве»

• ВОСТОК FM Утреннее шоу «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» Медиа прорыв года

• МОСКОВСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ Шоу «ВОСТОК-ЗАПАД» Самое яркое танцевальное шоу

• Иммерсивный спектакль-экскурсия «ЗАБЛУДШИЕ» «За новаторство и креативную визуализацию исторических событий»

• ЭКЗОМАССАЖ ДОКТОРА ШАДСКОГО За прекрасные результаты в профилактике и реабилитации людей, перенёсших COVID-19

• ООО «АВТОКОМПЛЕКТ» ПРОРЫВ ГОДА За стабильность и высокий профессионализм



КАРИНА МАРТИРОСЯН, продюсер премии, генеральный директор и главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU: «В этом году программа получилась с восточным акцентом, что не удивительно. Это говорит о том, что культура, бизнес и музыка не имеют границ и объединяют народы. Но всегда найдется тот, кто разобщает, уничтожает, и призывает к войнам. А в наших с вами силах дружить и верить в лучшее, создавать и созидать. В 2021 году мультимедийному журналу THEMOSCOWLIFE.RU исполняется 15 лет. За это время журнал осветил более 3000 самых ярких событий города, создавая яркий имидж светской столицы и культурного центра России. Приглашаем номинантов, партнеров и гостей на четвертую премию THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS в декабре 2021 года, на которой мы отметим этот серьезный юбилей!» ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ: МЕДИА АГЕНТСТВО DVSTYLEMEDIA.RU И THEMOSCOWLIFE.RU





ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: ОТЕЛЬ РЕНЕССАНС МОНАРХ, GRAND CLINIC, КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА, ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК, ФЛОТИЛИЯ РЭДИССОН РОЯЛ, косметическая компания GINGER КОСМЕТИК, косметический бренд KLATZ, ювелирная компания MARI JOO, БУТИК ПЛАТКОВ И АКСЕССУАРОВ «РУССКИЕ В МОДЕ», косметолог ЕЛЕНА ШАМАНИНА, МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «Q.M.AGENCY».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: ВОСТОК FM , МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ THEMOSCOWLIFE . RU , НА РУБЛЕВКЕ ЛАЙВ И НА НОВОЙ РИГЕ ЛАЙФ, LIFE IN STYLE, ОБРАЗ ЖИЗНИ, ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, MODA TOPICAL, MMG, TOP LUX, РАДИУС ГОРОДА И МНОГИЕ ДРУГИЕ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ БОБРОВСКИЙ, ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА