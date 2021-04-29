Премия Вest Style Awards 2021 состоялась!

27 апреля в ресторане MAZE прошла церемония вручения премии Вest Style Awards. Премия ставит своей целью отметить лучших из лучших в разных сферах – телевидении, медиа, шоу-бизнесе, инновациях, социальных проектах, кино и музыке.

Церемония полностью оправдала название премии – в этот вечер в уютном стильном пространстве ресторана MAZE собрались действительно лучшие. Персоны, которые во многом формируют модные тренды и направления развития, которые для многих являются ориентирами и лидерами мнений.

Среди гостей были замечены: Ани Лорак, Манижа, Екатерина и Александр Стриженовы, Марина Кравец, Юля Ковальчук, Алексей Чумаков, Кирилл Туриченко, Анфиса Чехова, Алена Жигалова….

Свои музыкальные номера гостям подарили: Анастасия Стоцкая, Митя Фомин, Брендон Стоун, DJ Groove, Родион Газманов и Пелагея Стефогло.

Премия Вest Style Awards действительно соединила ярких представителей творческих профессий, социально значимые проекты, новинки и инновации в области бизнеса.

Премии в этот вечер были удостоены:

Ани Лорак – «Самая стильная певица»

Манижа – «Прорыв года»

Кирилл Туриченко – «Артист года»

Юлия Ковальчук – «Мама на стиле»

Алексей Чумаков – «Лучшее концертное шоу»

Екатерина и Александр Стриженовы – «Телепара»

Марина Кравец – «Королева юмора»

Анфиса Чехова – «Лучший тревел-блогер»

Анастасия Стоцкая – «Королева мюзикла»

Брендон Стоун – «Лучший композитор»

Алёна Жигалова – «Лучший YouTube ведущий» (проект «Алёна, блин!»)

Митя Фомин – «Верность стилю»

Пелагея Стефогло – «Открытие года»

DJ Groove получил премию за позитивный трек «Сноб» в коллаборации с Александром Гудковым

А также:

Ольга Мороз – «Лучшая клиника эстетической медицины»

Илья Жоров, бренд женской одежды VILLAGI – «Лучший восходящий бренд»

Дмитрий Краснов, компания Spring – «За самое высокотехнологичное оборудование в системах безопасности»

Александра Чёрная, бренд верхней одежды Alexander&Alexandra – «Самый стильный руководитель»

Марина Корпан – «Лучшая инновация в области здорового образа жизни»

Компания Resort life – «Лучшая принимающая сторона на Мальдивах»

Илона Бильчук – «Лучший декоратор»

Ювелирный гипермаркет «Златоград» – «Лучшая ювелирная компания»

Кристина Абрамова, питомник Heaven Heart – «Лучший заводчик собак»

Ведущими церемонии выступили Ирина Пудова и Родион Газманов. Они тоже удостоились премии. Ирина – за реализацию проекта «Здоровая нация», а Родион был отмечен как «Лучший музыкант».

Гости вечера сошлись во мнении, что мероприятие и сама премия задают очень высокую планку. Пожелали друг другу творческих успехов и новых свершений. Завершился вечер выносом роскошного торта от шеф-кондитера ресторана MAZE – а сам ресторан был награждён премией как «Лучший новый ресторан». Премию получила креативный директор проектов MAZE и PAPA BAR village Moscow Наталья Фрейс.

Также партнёрами мероприятия выступили:

Туристическая компания Coral Travel, магазин массажного оборудования YAMAGUCHI, компания Zepter, подмосковный отель «Пересвет», бренд женской одежды Elena Kolotvinabrand, международный бренд профессиональной космецевтики Icon Skin, массажные подушки нового поколения Pranamat, декоративная косметика Vivienne Sabo,бренд детской канцелярской продукции «Каляка-Маляка», первый канцелярский бренд для поколений Y и Z LOREX, бренд канцтоваров Schoolformat, сеть spa салонов Wai Thai, алкогольный бренд Aristov, природная минеральная вода Tassay.