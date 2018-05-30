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Виктория Стрельчик

Премию Fashion People Awards вручат самым модным звездам

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  • 30 Мая 201813:05

7 июня 2018 года в Vegas City Hall с небывалым размахом пройдет торжественная церемония вручения премии Fashion People Awards. Мероприятие состоится уже в девятый раз и вновь соберет самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. 

В этом году награда будет вручена в 18 основных номинациях. Кроме того, на правах генерального партнера премии элитный загородный клуб «М1»учредил отдельную номинацию, победитель которой получит специальный приз. Ценные подарки от «М1» ждут также и всех остальных лауреатов Fashion People Awards. 

Премия по традиции откроется красной дорожкой, по которой продефилируют знаменитости, чьи лица знает вся страна, а образы регулярно становятся предметом восторга и обсуждения. На сцене в этот вечер выступят Feduk, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Панайотов, ARTIK &ASTI, Ани Лорак, Анна Седокова, Диана Арбенина, EMIN, Зара, Митя Фомин и группа «Комбинация».

Премия Fashion People Awards призвана привлечь внимание к самым модным, талантливым, красивым и успешным людям. Лучшие из лучших станут обладателями наград, объективно подтверждающих их статус настоящих fashionista. Организатором является агентство Soroka production, которое уверенно занимает одну из лидирующих позиций в индустрии праздников класса люкс. Команда Артема Сорокина успешно реализует в столице фантастически смелые идеи и лучшие мировые тренды в сфере светских мероприятий, каждый раз впечатляя искушенную звездную публику. 

Как и в прошлом году, будет вестись телевизионная съемка премии Fashion People Awards, а вскоре церемонию покажут

на телеканале «ЖАРА».

Приобрести билеты можно на сайте Крокус Сити Холл: www.crocus-city-hall.ru 

 

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