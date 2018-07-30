Вход
ADV
Интересно
Vogue (784)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Премию имени Франки Соццани получит Сальма Хайек

  • 324
  • 0
  • 30 Июля 201810:10
Сюжеты: Vogue

В августе на Венецианском кинофестивале будет вручена вторая в истории премия Franca Sozzani Award.

В этом году лауреатом Franca Sozzani Award стала актриса и продюсер Сальма Хайек. Награда была учреждена в прошлом году и вручается на Венецианском кинофестивале в честь легендарного главного редактора итальянского Vogue. Первой обладательницей премии была названа Джулианна Мур, которая была отмечена за особые достижения в искусстве, кинематографе и общественной жизни.

В этом году торжественная церемония награждения пройдет 31 августа в отеле Belmond Hotel Cipriani.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru