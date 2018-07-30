Премию имени Франки Соццани получит Сальма Хайек

В августе на Венецианском кинофестивале будет вручена вторая в истории премия Franca Sozzani Award.

В этом году лауреатом Franca Sozzani Award стала актриса и продюсер Сальма Хайек. Награда была учреждена в прошлом году и вручается на Венецианском кинофестивале в честь легендарного главного редактора итальянского Vogue. Первой обладательницей премии была названа Джулианна Мур, которая была отмечена за особые достижения в искусстве, кинематографе и общественной жизни.

В этом году торжественная церемония награждения пройдет 31 августа в отеле Belmond Hotel Cipriani.