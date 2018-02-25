«PRESIDENT-STYLE» - задай тон своему образу!

Филигранно собранные вручную и расшитые клатчи с изображениями В.В. Путина еще до презентации стали хитами! Фотографии лидера отрисовываются лично дизайнером Мартой Дума.
Оценить новую коллекцию и модный тренд 2018 года пришли самые стильные и красивые дамы столицы,а также журналисты, звезды кино и телевидения - актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, телеведущие Алексей Лысенков и Елена Старостина, певица Алена Даль, актриса Ирина Баринова и тд.
Гости пили шампанское, общались, давали интервью для телеканала НТВ, с радостью примеряли и приобретали вещи из новой коллекции российских дизайнеров. Гостей встречала сама Основатель бренда и одноименного бутика, Модный эксперт и Академик Национальной Академии Моды, Ася Рязанкина.
Никто из гостей не ушёл с Мероприятия с пустыми руками. Особенно актуальным подарком в такие холода для гостей стал бальзам для губ от Carmex - лидер среди бальзамов в мире. Не меньше гостей порадовали платья, подаренные Асей.
Гости оценили качество, стиль и оригинальность российских дизайнеров и, конечно, пришли в восторг от новой коллекции эксклюзивных клатчей. Некоторые гости не удержались и приобрели себе такой оригинальный аксессуар - клатч для похода на выборы!
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