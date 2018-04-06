Пресс-день Дома моды VEMINA

3 апреля в Доме моды VEMINA состоялся пресс-день, посвященный выходу новой коллекции российского дизайнера Лизы Романюк «Ты – моя мелодия» FW 2018/19. Представители ведущих СМИ пришли на презентацию коллекции, которую лично представила и рассказала о последних трендах фэшн-индустрии основательница модного дома VEMINA .

Журналистам показали пресс-материалы с недавно прошедшего в Гостином дворе показа. Высокие оценки новой коллекция дали профессионалы отрасли: исполнительный директор Национальной Академии Индустрии Моды Людмила Иванова, «королева русского меха» Ирина Крутикова. Артистки Анастасия Макеева и Ирина Лачина выбрали себе туалеты для ближайший ММКФ и для съемок концертов. Певица Катя Лель, которая предпочитает авангардный стиль, была в восторге от воздушного свадебного платья, которое было представлено под композицию Муслима Магомаева «Ты моя мелодия». Валентина Талызина, которая является давним другом Дома моды Лизы Романюк, назвала модельера иконой стиля и восхищалась ее непревзойденным знанием женской натуры.

Кстати, на пресс-дне Елизавета Аркадьевна призналась, что музыка, под которую вышла невеста, была для нее сюрпризом режиссера показа Евгения Власова. Лиза рассказала о недавней поездке в Турцию для знакомства с новыми тканями для второй линии Vemina. На вопрос о вдохновении модельер всегда отвечает, что оно рождается вместе с художником.

Внимание журналистов привлекли новые модели пуховиков: невесомый из чёрно-белой шерстяной жаккардовой ткани, воротник и манжеты которого отделаны платиновой норкой; бело-чёрная куртка в комплекте с брюками из натуральной кожи с белыми лампасами; пуховик из шёлковой ткани с волнообразным рельефом на яркой принтованной подкладке и пуховик миди из серебристо-чёрной шёлковой ткани. Манекенщицы продемонстрировали гостям красивые вечерние платья с летящими юбками и ручной отделкой ткани. Мероприятие прошло в дружественной атмосфере. Самые интересные туалеты гости смогли примерить на себя.

Информация о дизайнере и Доме моды VEMINA на сайте: www.vemina.ru