Пресс - конференция меховой индустрии "Когда весь мир против"

Натуральный мех - есть ли у него будущее? Отказ мировых брендов от использования натурального меха в своих коллекциях, запрет ведущих недель моды на презентацию меха на своих подиумах - манипуляции это или реальный тренд? Что планируют предпринять производители, чтобы вернуть внимание к красоте меха? Может ли натуральный мех быть современным, технологичным, красивым и, одновременно, актуальным в современном мегаполисе?

Российский Пушно-Меховой Союз совместно с «Russia.Fur Fashion Week» приглашает Вас принять участие в пресс-конференции, которая состоится 09 ноября в 14.00 в медиа центре РГУ им. Косыгина по адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1

На конференции планируется так же обсудить следующие вопросы:

- Текущая ситуация в пушно-меховой индустрии, как в России, так и за рубежом.

- Отказ ведущих марок от использования меха, PR или тренд.

- Тенденция замещения натурального меха искусственным.

- (маркетинг и манипуляции общественным мнением).

- Актуальность меха в современном мегаполисе. Есть ли у меха будущее?

- Внедрение высоких технологий в пушно-меховой индустрии.

- Коллаборации известных дизайнеров и модных домов меха на российском рынке.

- Мероприятия и активности ведущих игроков на 2019 год. В том числе и скоординированных действий по развитию рынка, привлечению внимания к меху.

Приглашенные участники пресс – конференции:



- Общественные организации: Российский пушно-меховой союз

- Международные аукционы (телемост либо присутствие представителей): NAFA, Saga, Kopenhagen Fur

- Производители: «Astel», «Milangelfur»

- Дизайнеры: Елена Шипилова, Виктория Андреянова

- Эксперты: Ирина Крутикова, Ирина Каримова

- «Russia.Fur Fashion Week» – Александр Богза

- Российская выставочная компания «Кордон» («MosFur», «CHEPEAU») - Игорь Шевченко

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