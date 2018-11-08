Пресс - конференция меховой индустрии "Когда весь мир против"

Натуральный мех - есть ли у него будущее? Отказ мировых брендов от использования натурального меха в своих коллекциях, запрет ведущих недель моды на презентацию меха на своих подиумах - манипуляции это или реальный тренд? Что планируют предпринять производители, чтобы вернуть внимание к красоте меха? Может ли натуральный мех быть современным, технологичным, красивым и, одновременно, актуальным в современном мегаполисе?
Российский Пушно-Меховой Союз совместно с «Russia.Fur Fashion Week» приглашает Вас принять участие в пресс-конференции, которая состоится 09 ноября в 14.00 в медиа центре РГУ им. Косыгина по адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1
На конференции планируется так же обсудить следующие вопросы:
- Текущая ситуация в пушно-меховой индустрии, как в России, так и за рубежом.
- Отказ ведущих марок от использования меха, PR или тренд.
- Тенденция замещения натурального меха искусственным.
- (маркетинг и манипуляции общественным мнением).
- Актуальность меха в современном мегаполисе. Есть ли у меха будущее?
- Внедрение высоких технологий в пушно-меховой индустрии.
- Коллаборации известных дизайнеров и модных домов меха на российском рынке.
- Мероприятия и активности ведущих игроков на 2019 год. В том числе и скоординированных действий по развитию рынка, привлечению внимания к меху.
Приглашенные участники пресс – конференции:
- Общественные организации: Российский пушно-меховой союз
- Международные аукционы (телемост либо присутствие представителей): NAFA, Saga, Kopenhagen Fur
- Производители: «Astel», «Milangelfur»
- Дизайнеры: Елена Шипилова, Виктория Андреянова
- Эксперты: Ирина Крутикова, Ирина Каримова
- «Russia.Fur Fashion Week» – Александр Богза
- Российская выставочная компания «Кордон» («MosFur», «CHEPEAU») - Игорь Шевченко
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