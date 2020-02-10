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Арина Арт

Пресс конференция Жана Поля Готье в Москве

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  • 10 Февраля 202017:15

Пресс конференция французского мэтра   в Москве, о его шоу состоялась в Риа Новости.  Где журналисты, гости и поклонники дизайнера встретили очень дружелюбно.

Он с удовольствием отвечал на вопросы очень подробно, шутил. И сделал немало комплиментов Росиии. Как это было смотрите по ссылке на Риа Новости. https://www.youtube.com/watch?v=JD6cLKCYKkE

Но и Россия не обошлась без сюрпризов, один из каналов специально пригласил стилиста и дедушку фотомодель Виктора Сосновцева, чтобы подготовить фешн образ для встречи с мэтром. Интересного персонажа кутюрье практически сразу заметил в зале и сделал комплимент его луку. После чего ведущий предоставил слово нашему герою. Начало беседы Виктора с Жан Полем на 7.19 минуте (видео Риа Новости)

А как фешн дедушка готовился к прессконференции  показал канал 360.

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