Пресс конференция Жана Поля Готье в Москве

Пресс конференция французского мэтра в Москве, о его шоу состоялась в Риа Новости. Где журналисты, гости и поклонники дизайнера встретили очень дружелюбно.

Он с удовольствием отвечал на вопросы очень подробно, шутил. И сделал немало комплиментов Росиии. Как это было смотрите по ссылке на Риа Новости. https://www.youtube.com/watch?v=JD6cLKCYKkE

Но и Россия не обошлась без сюрпризов, один из каналов специально пригласил стилиста и дедушку фотомодель Виктора Сосновцева, чтобы подготовить фешн образ для встречи с мэтром. Интересного персонажа кутюрье практически сразу заметил в зале и сделал комплимент его луку. После чего ведущий предоставил слово нашему герою. Начало беседы Виктора с Жан Полем на 7.19 минуте (видео Риа Новости)

А как фешн дедушка готовился к прессконференции показал канал 360.