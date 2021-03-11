Презентации новой коллекции SIMONE ROCHA & HM

Её дебют в мире Высокой моды состоялся в 2010 году, Simone Rocha покорила мир собственным, узнаваемым "почерком", стилем в дизайне. Крой, детали, фактуры и их сочетания, - все это в её исполнении всегда не похоже на чьи-то другие творения.

В свои коллекции она вкладывает душу, как полагается настоящему мастеру своего дела. Для нее основополагающими принципами являются лучшие человеческие качества: доброта и тепло, любовь к людям, нравственность, семейные традиции.



Почти в каждой коллекции прослеживаются детали эпохи викторианства и романтизма.













Новая коллекция, разработанная для H&M, основана на ее анализе прошлых и настоящих модных тенденций, и с учетом прогноза долгосрочных трендов. Коллекция не "бюджетная", старт продаж начался 11 марта 2021г. и доступна для заказов только online.









