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Татьяна Олрер

Презентации новой коллекции SIMONE ROCHA & HM

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  • 11 Марта 202120:17
Сюжеты: H&M

      Её дебют в мире Высокой моды состоялся в 2010 году, Simone Rocha  покорила мир собственным, узнаваемым "почерком", стилем в дизайне. Крой, детали, фактуры и их сочетания, - все это в её исполнении всегда не похоже на чьи-то другие творения.
В свои коллекции она вкладывает душу, как полагается настоящему мастеру своего дела. Для нее основополагающими принципами являются лучшие человеческие качества: доброта и тепло, любовь к людям, нравственность, семейные традиции.

Почти в каждой коллекции прослеживаются детали эпохи викторианства и романтизма.






        Новая коллекция, разработанная для H&M, основана на ее анализе прошлых и настоящих модных тенденций, и с учетом прогноза долгосрочных трендов. Коллекция не "бюджетная", старт продаж начался 11 марта 2021г.  и доступна для заказов только online.




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