Презентация Alla Pugachova. Remix

14 марта 2017 года в отеле «Four seasons» бренд «Эконика» провел презентацию премиальной линии Alla Pugachova, на которой вместе с представлением нового концептуального видения торговой марки показал коллекции текущего сезона весна-лето 2017 и будущего осень-зима 2017/18.

Для реализации проекта «Эконика» пригласила студию интерактивных медиа Sila Sveta и агентство DRP, известные своими большими проектами. Творческая команда Sila Sveta разработала уникальную мультимедиа инсталляцию. Большой проигрыватель с крутящейся виниловой пластинкой Alla Pugachova и с иглой в виде элегантной лодочки стал ярким и необычным интерактивным акцентом вечера. Все гости презентации имели возможность стать частью дополненной реальности и запечатлеть себя в одном из четырёх видео роликов, специально подготовленных для инсталляции.

Гости мероприятия увидели и могли сразу примерить модели сезона весна-лето 2017, которые уже доступны в салонах сети по всей России. В том числе эксклюзивные модели обуви и аксессуаров, разработанные дизайнером Аленой Ахмадуллиной. На презентации также можно было познакомиться с новой коллекцией сезона осень-зима 2017/18, которая появится в продаже в июле этого года. Среди моделей – уникальные лодочки с каблуком в виде микрофона, который отсылает к творчеству любимой певицы, чье имя носит торговая марка.

Презентацию лично посетила Алла Пугачева, а также дизайнер Алена Ахмадуллина, среды гостей вечера были замечены Ирина Хакамада, Эвелина Хромченко, Елена Летучая, Регина Тодоренко, Галина Юдашкина, Артем Королев, Андрей Фомин, Андрей Бартенев, Юлия Барановская, Ирина Тонева, Константин Гайдай, Юрий Столяров, Марк Тишман, Рита Митрофанова, Юлиана Караулова, Ирина Муромцева, Лаура Джугелия, Снежана Георгиева, Дмитрий Логинов, Иван Васильев, Дарья Лисиченко, Ясмина Муратович, Марина Ким.

Премиальная линия Alla Pugachova

Торговая марка Alla Pugachova – премиальная часть коллекции бренда «Эконика», которая подчеркивает статус, вкус и изысканный стиль женщины. Фокус в коллекции сделан на высокое качество материалов, утонченные формы, внимание к деталям и необычным фурнитурам. В общей коллекции «Эконика» торговая марка Alla Pugachova занимает 15%, к 2018 году долю планируется довести до 25%.

История торговой марки берет свое начало в далекие 90-е – одна из первых коллабораций российского бренда и звездной персоны. Коллекция, выпущенная совместно с Аллой Пугачевой, имела оглушительный успех. Люди стояли в очередях, чтобы приобрести модели от Примадонны. Позже эта коллекция трансформировалась в отдельную торговую марку – Alla Pugachova. Сегодня это премиальная линия с особым характером, модели этой коллекции отличаются особой изысканностью, необычной фурнитурой, дорогими материалами и отделкой. У марки есть своя целевая аудитория - состоявшиеся женщины, которые ценят качество и проецируют свой статус с помощью аксессуаров этой премиальной линии. Над созданием коллекций работает группа дизайнеров с привлечением ведущих мировых агентств по прогнозированию модных трендов. Изысканная, роскошная, элегантная линия Alla Pugachova успешно продается вот уже на протяжении 20 лет.

Ассортимент коллекции активно расширяется и пополняется аксессуарами, головными уборами, пашантинами, зонтами и даже муфтами.

О КОЛЛЕКЦИИ ALLA PUGACHOVA SS2017

Женственность и природная внешняя красота – источник вдохновения премиальной линии Alla Pugachova. Теплые солнечные цвета: нежные перламутровые оттенки бежевого, голубого и насыщенного кораллового, смотрятся невероятно актуально для обуви, выполненной из натуральной кожи, бархата и велюра. Интересные акценты в виде звезд, солнца и луны, силуэтов редких птиц, колибри и фламинго, в принтах и фурнитуре. А также — нашивки, в виде ювелирных украшений, с использованием металлической крученой нити, в которых читается заглавная буква премиальной линии Alla Pugachova.

В новой коллекции дизайнеры умело совместили элегантную классику, с привычными для бренда лодочками, босоножками и актуальными, вот уже несколько сезонов, ботильонами с открытым носом, а также, ставшие уже привычными для любителей бренда — лоферами, а также женственные сумки и вместительные рюкзаки, которые поддерживают цветовую гамму и необычные детали коллекции.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

В новом сезоне в премиальной линии Alla Pugachova, представлены эксклюзивные модели обуви и аксессуаров, разработанные дизайнером Аленой Ахмадуллиной специально для бренда «Эконика». Вдохновением этой модельной линии стали цветы — символ женственности и романтизма. Обладая самыми передовыми технологиями производства, компания «Эконика» смогла воплотить в жизнь уникальное дизайнерское решение и создать для линии каблуки, выполненные в стиле декоративного 3D в виде объемного цветочного мотива. Спокойные матовые и яркие серебряные покрытия по-разному показывают новую, совершенно необычную для марки архитектуру формы каблука. Фоном для роскошного декора выступает сдержанно-благородная цветовая гамма: модные в сезоне весна-лето 2017 пудрово-бежевый, тёмно-синий и насыщенный зелёный с добавлением свежих цветовых акцентов яблока и горчицы. Их дополняют платки из натурального шёлка с авторским принтом от бренда Alena Akhmadullina.

Коллекция доступна в фирменных салонах «Эконика» и в Интернет-магазине сети с февраля 2017 год.

О КОЛЛЕКЦИИ ALLA PUGACHOVA FW2017/18

Основной темой коллекции стала «Русская тройка», поэтому фигура лошади - самая яркая деталь коллекции. Фурнитура с этим декором рисовалась и создавалась на специальной фабрике, которая производит ювелирные украшения. Этим декором украшены туфли и сапоги, также этот элемент можно увидеть на подошве в виде фирменного логотипа.

Зимняя коллекция начинается с элегантных туфель, украшенных модными рюшами, персонализированными аксессуарами и меховыми деталями, и продолжается в изящных ботильонах, сапогах со шнуровкой, в ботильонах и кроссовках с интересными съемными деталями.

Коллекция построена на самых вкусных для осеннего сезона цветах: бордовый, синий и белый. Эти цвета соседствуют с основными зимними - черным и темн- коричневым. Акцентными трендовыми цветами выступают серо-голубой и горчичный.

Одним из ключевых осенних трендов новой коллекции станет отделка мехом. Это цветной мех лисы в цветах коллекции – бордовый, белый, черный и голубой.

В цветах коллекции также сделан фирменный принт на коже, который используется для различных акцентов и деталей и как основной материал. В коллекцию обуви с этим принтом добавлены аксессуары – сумки, платки и зонты.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru