Презентация бренда итальянской нишевой косметики Skin&Co Roma!

4 июля в ресторане Butler прошла презентация итальянской нишевой косметики Skin&Co Roma! Бренд, существующий уже более 60 лет, впервые официально появился в России благодаря Александре Кваснюк и Сандре Целиешюте. Девушки вдвоем организовали прямые поставки из Умбрии в Россию, потратив более года на всю необходимую документацию и отладку внутренних процессов.

В конце 2018 года запустился официальный сайт с доменом .ru, а уже в мае 2019 бренд вышел в офлайн-продажи и на данный момент представлен в beauty-студии BeBeBe на Петровке.

Александра и Сандра активно ведут переговоры с новыми площадками и до конца года продукция появится еще в 6 точках. Основной фокус — салоны красоты и beauty-клиники. Это решение осознанно и не случайно, так как бренд Skin&Co Roma производится ограниченным тиражом и распространяется по всему миру точечно, минуя крупных ритейлеров.

На презентации Сандра и Александра представили все 17 продуктов линейки; рассказали о бренде и его истоках; о том, как непросто конкурировать с косметическими гигантами и, конечно, о больших планах на будущее.

Философия бренда Skin&Co Roma с самого момента основания строится на принципах натуральности и естественности. То, что всего несколько лет назад стало всемирным трендом, идеологи марки продвигают уже не одно десятилетие. Подружив итальянский подход к уходу за собой с инновационными формулами, бренд давно стал известен за рубежом. И теперь у Skin&Co Roma появился эксклюзивный дистрибьютор в России. Официально зайти на российский рынок бренд смог благодаря амбассадорам марки — Александре Квас-нюк и Сандре Целиешюте.

Ключевой компонент большинства средств Skin&Co Roma — экстракт черного трюфеля. Идея выпускать подобную косметику появилась у основательницы бренда, Джузеппины Ба-лестра, еще в 50-х годах XX века. Ее главной целью было создать средства, которые ухажи-вают за кожей и помогают ей долгое время оставаться свежей, сияющей, молодой. Едва только появившись, косметика, созданная Джузеппиной, обрела огромную популярность у кинозвезд золотой эпохи Голливуда и продавалась в одном из самых дорогих и престижных магазинов Италии— La Galleria, а затем и по всей стране, Европе, Миру.

Спустя годы внук Джузеппины Габриель, который на сегодняшний день возглавляет компа-нию, возродил забытые формулы, и адаптировал эту задумку к современности. Всю продук-цию компания производит самостоятельно, в Умбрии, привлекая к разработке средств уче-ных из Болонского университета. Современные технологии, научная база, многолетний опыт, уникальные ингредиенты и полностью ручная работа — это и есть Skin&Co Roma!

Каждое утро с октября по март работники семейных полей Балестра отправляются собирать черный зимний трюфель — главный ингредиент средств Skin&Co Roma. Этот уникальный гриб невозможно культивировать, его добыча испокон веков возможна только в естествен-ной среде. Именно поэтому он так высоко ценится во всем мире во всех смыслах этого слова. Более тысячи часов занимает процесс экстракции, в результате которого косметика наполня-ется антиоксидантами и питательными веществами.

Skin&Co Roma представляет две линейки средств по уходу за собой. Truffle Therapy — это прежде всего антивозрастная косметика для лица. Сыворотка помогает вернуть овалу лица четкость, а коже — упругость, регенерирующий крем стимулирует обновление клеток, выра-ботку коллагена и эластина. А Truffle Therapy Eye Concentrate одновременно увлажняет и пи-тает кожу вокруг глаз, повышая её тонус. О деликатном очищении кожи позаботится Truffle Therapy Cleansing Oil, а о мягком отшелушивании — трюфельный гоммаж. Ненавязчивый аромат, приятные текстуры и видимый результат — косметика Skin&Co Roma превращает процесс ухода за собой в приятный ритуал, где вы наслаждаетесь не только результатом, но и процессом.

Линейка средств по уходу за телом Umbrian Apothecary Collection включает в себя безсуль-фатные гели для душа, кремы для рук с бархатной текстурой, которые не оставляют ощуще-ния «пленки» на руках, отшелушивающие гели-скрабы и лосьоны, масло для душа и для тела. Все средства — с абсолютно натуральными составами и легкими ароматами.

Продукция Skin&Co Roma не содержит сульфатов, парабенов, минеральных масел, фталатов, и, разумеется, не тестируется на животных. Приобрести косметику можно на официальном сайте Skin&Co Roma на территории РФ.

Официальный сайт и интернет-магазин: skinandco.ru

Офлайн-продажи: Beauty-студия BeBeBe на Петровке, 20/1

Instagram: skinandco_russia