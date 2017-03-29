Презентация бустера Mifold и Public talk «Дети в автомобиле»

27 марта в инновационном шоу-руме Audi City Moscow, компания OptimaKids провела презентацию бустера нового поколения Mifold и Public talk на тему «Дети в автомобиле».

Презентовал бустер Mifold Джон Самрой (Jon Sumroy) – английский изобретатель, который специально прилетел в Москву, чтобы представить свой продукт. Джон рассказал о преимуществах и технологических особенностях новинки, продемонстрировал как правильно использовать бустер в автомобиле.

Бустер Mifold: очень маленький и прочный, в 10 раз меньше чем стандартный бустер и при этом такой же безопасный. Mifold можно брать с собой куда угодно и использовать при перевозке детей от 4-х лет. Бустер Miford сертифицирован и допустим к использованию европейскими и российскими стандартами. Подробно о Mifold на сайте www.mifoldstore.ru.

В рамках мероприятия состоялся Public talk «Дети в автомобиле», на котором участники обсудили вопросы безопасности детей в автомобиле в современном мире: какие устройства лучше использовать при перевозки детей в определенном возрасте; как выбрать механизм безопасный, комфортный и удобный в использование; как обьяснить ребенку необходимость соблюдения правил безопасности в автомобиле и другие актуальные аспекты данной проблематики.

Гостями презентации и участниками Public talk стали:

известный Digital Mentor Джон Самрой (Jon Sumroy); главный редактор онлайн-глянца "SoManyHorses", создатель и организатор ежегодного автомобильного фестиваля "Безопасное движение" Ольга Лукьянова; мастер спорта международного класса, чемпионка мира по кросс-кантри ралли, первая россиянка участница ралли Дакар, серебряный призер женского зачета Анастасия Нифонтова; исполнительный директор холдинга Банки.ру Елена Ищеева; певица Анастасия Стоцкая; модель и телеведущая Елена Кулецкая; актриса Анастасия Меськова; радиоведущая Алла Довлатова; актриса Мария Кожевникова; радиоведущая, психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова; журналист, блоггер, многодетный отец Мансур Шангареев; актриса Елена Борщева; певица Ясения; актриса Екатерина Архарова и другие.