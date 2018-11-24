Презентация черно-белого музыкального проекта VASSA.VODZUMI в ресторане Stage

​«Вместе с командной увлеченных и ультра-талантливых единомышленников мы произвели на свет по-настоящему уникальный и свежий музыкальный проект. Голос и лицо этой черно-белой истории - прогрессивная, стильная и загадочная персоналия, кричащая сирена и танцующая Банши , столичное достояние – Васса! А, вообще, Васса – это я! И в своем первом альбоме я буду говорить о любви в родном и сердцем любимом городе. Калейдоскоп откровенный любовных признаний и ярких историй прямиком из кирпичных, красиво расписанных на полотнах Future Bass-а, с вкраплениями этники, synth pop-а и, конечно же, урбанистических тонов! Без лишних дифирамбов и ремарок, друзья, я хочу пригласить вас на праздник открытия этой музыкальной истории, в которой намечается целое множество уникальных и самодостаточных глав. Давайте начинать!”, - Васса.

Программа мероприятия:

- выступление Лия

- выступление SAFONOV

- концерт-презентация новых треков VASSA.VODZUMI в рамках альбома «Москва»

- презентация видеоклипа VASSA.VODZUMI. Режиссер Настасья Швед Костюмы : glinochkina_design

Dress code : total black

Начало: 19. 00

Вход: FREE