Презентация FashionTech Map

Карта FashionTech Map создана в ноябре 2017 года командой Rusbase при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Она была представлена широкой публике 2 ноября в рамках Международного Форума Моды в Санкт-Петербурге. Карта состоит из двух больших блоков: стартапы (компании и технологии в сфере моды и дизайна) и экосистема (инвесторы и акселераторы, образовательные программы, инфраструктура и мероприятия).

Проекты в области e-commerce и мобильные приложения для рынка одежды:

LookBox — Онлайн-сервис по подбору стильных комплектов одежды с доставкой по России.

Next2U — Онлайн-площадка, где каждый может разместить объявление об аренде своих вещей или взять напрокат чужие.

ТРУСБОКС — Сервис по подписке на нижнее белье.

Dress Code A.I. — Сканер фигуры человека, который предоставляет качественные рекомендации по одежде: как по размерам, так и по стилю.

Hydra Renderer — Плагин для рендера реалистичных изображений в 3D.

Sarafan — Сервис поиска одежды по фотографии.

Tardis 3D — Скоростная и доступная технология 3D-сканирования людей в полный рост.

Size4.me — Бесплатный сервис подбора размеров в зависимости от разных брендов.

qpFashion — Uber для одежды. Сервис объединяет преимущества индивидуального пошива и массового производства одежды.

AVE EVA — Конструктор одежды, онлайн-платформа для создания изделий по индивидуальным меркам.

Qlothes — Сервис по созданию персональных образов. IT-система анализирует запросы пользователей и подбирает оптимальные комбинации одежды.

SoFits.Me — Виртуальный стилист, имиджмейкер онлайн, консультация стилиста в телефоне.

Epytom Stylist — Бот, который ежедневно подбирает для пользователя образ с учетом погоды и дает рекомендации о цветах, обуви и аксессуарах.

MachineHeads — Персональный имиджевый консультант. Приложение, которое создает образы, используя одежду из разных онлайн-магазинов.

Кузнеч | LIKETHIS — Сервис мобильного распознавания товаров на изображениях. Система позволяет приобретать товары, не выпуская мобильного устройства из рук.

Интерактивные технологии для offline-ритейла

Addreality — Интерактивное зеркало в примерочной магазина, которое выступает как персональный имидж-консультант.

Texel — 3D-сканер и специальное ПО, позволяющие получать точные 3D-модели фигуры человека. Система по примерке электронных лекал демонстрирует посадку одежды на фигуре.

Mercaux — Платформа для офлайн-магазинов, которая помогает собирать «луки» в специальном конструкторе.

Mirow — Комплексное решение, включающее multitouch-экран, датчики, управляющий блок и программное обеспечение, в том числе модуль для персонала.

Surfancy — Интерактивная витрина, которая позволяет клиентам получить всю необходимую информацию без участия продавцов-консультантов.

Носимые гаджеты

Posh Space — Децентрализованная экосистема цифровой моды.

AURA Devices — Умный браслет с функцией мониторинга сна и физической активности.

Nimb — Кольцо со встроенной тревожной кнопкой, которая при нажатии посылает push-уведомление, СМС и e-mail людям, указанным в специальном приложении как «круг доверия».

HeartIn — «Умная футболка», которая делает электрокардиограмму в реальном времени. В паре с мобильным приложением она более эффективно позволяет заниматься спортом и отслеживать аномалии в работе сердца.

Новые материалы

CyberX — Горнолыжная одежда с интеллектуальной электронной системой обогрева.

Cyber Suit — Нательный нейроинтерфейс. Считывает и воспроизводит движения и ощущения.

«ТК Печатные технологии» — Компания создала «умные» стельки для обуви со встроенными датчиками давления, которые позволяют следить за показателями спортсменов в реальном времени.

AR/VR-технологии для рынка одежды

TryFit — Технология для виртуальной примерки обуви.

Cappasity — Облачная платформа для электронной коммерции, которая позволяет увеличить конверсию благодаря интеграции 3D/VR/AR-технологии в бизнес-процессы.

Riftman — Виртуальные шоу-румы.

VR Commerce — Сервис, позволяющий примерить виртуальную одежду.

Технологии 3D-печати одежды и обуви

Picaso 3d — 3D принтер, на котором можно печатать одежду.

Новые средства для ухода за одеждой и обувью

Hydrop — Линейка инновационных продуктов для защиты и ухода за одеждой и обувью.

Технологии маркетинга и big data для оценки спроса и трендов на рынке одежды

Style Counsel — Приложение для консультаций по стилю с простыми пользователями и модными экспертами.

Ariadna — Нейронная сеть, генерирующая дизайн одежды.

АКСЕЛЕРАТОРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Fashion Tech Lab (FTL)

Faberlic

Retail Fashion Accelerator

CLMI Ventures

Generation S: трек Creative

Buro Tech Forward Initiative

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Британская Высшая Школа дизайна

ИТМО

Fashion Factory

ModaHSE

ИНФРАСТРУКТУРА

Цифровая фабрика в г.Фурман (Ивановская обл) (фабрика в процессе запуска)

МИСиС Фаблаб

Bezgraniz Couture

МЕРОПРИЯТИЯ

Fashion Futurum

Fashion Tech Week

Международный форум моды

Интерактивная карта - http://rb.ru/fashion/