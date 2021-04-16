Презентация формы для российских олимпийцев

ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, и Олимпийский комитет России представили коллекцию формы для Игр XXXII Олимпиады в Токио.

Показ прошёл в павильоне «Космос» на ВДНХ. Среди межзвёздной техники и фантастических пейзажей была продемонстрирована как экипировка, которую получат участники Игр и члены делегации, так и коллекция для болельщиков с государственной символикой и надписью RUSSIA. Участниками fashion-show стали профессиональные модели, и спортсмены, многие из которых уже уже в олимпийском списке. А амбассадором коллекции стала Анна Кикина, космонавт-испытатель, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

Коллекция TOKYO 2020 – микс российских и японских мотивов: полоски триколора на куртках раскрываются в форме веера, принт на чемоданах напоминает побеги бамбука, а принты на футболках и линии подошвы на кроссовках вдохновлены знаменитой гравюрой «Большая волна в Канагаве». Одним их главных элементов коллекции стала надпись TOKYO – это специально разработанный шрифт, стилизованный под иероглифы. В этой же манере отрисована символика летних видов спорта.

Также в экипировке присутствует и современный вариант распространенного элемента русского костюма — оплечье: украшение трансформировалось в графическое ожерелье вокруг шеи, которое нанесено на лонгсливы, олимпийки и поло. А на внутренней стороне парадных и тренировочных костюмов спортсмены найдут оберег – пожелание удачи.

Основные материалы коллекции – хлопок, современные влагоотводящие, быстросохнущие и охлаждающие ткани, рассчитанных на высокий температурный режим Японии.

Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки, среди которых: пиджак, брюки, рубашка, парадный костюм, тренировочный костюм, ветрозащитный костюм, толстовки, футболки, поло, шорты, бриджи, джинсы, ремень, дождевик, бейсболка, купальник/плавки, кроссовки, сандалии, сланцы, носки, полотенце, солнцезащитные очки, платок/галстук, сумка на пояс, рюкзак, спортивная сумка, чемодан.

— Когда мы представляли первые эскизы коллекции, нас просили нас добавить больше надписей RUSSIA, триколора – для атлетов действительно важна символика нашей страны на форме, — рассказывает Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT. — Но мы не могли не принимать во внимание вероятность того, что наши спортсмены отправятся в Токио под нейтральным флагом. Поэтому наша команда разработала два варианта экипировки, где есть модели идентичного кроя, шевроны на пуговицах, которые можно легко пристегнуть и отстегнуть. Коллекции ZASPORT для Игр в Пхенчхане и Токио объединяет тема космоса и переосмысление советских спортивных традиций, но в этом случае мы сделали ставку на яркие цвета и графику.

Собравшиеся в космическом павильоне болельщики дефиле оценили.

Остаётся только ещё раз пожелать, чтобы новая форма принесла нашим спортсменам как можно болье побед!

Михаил ГУРЕВИЧ