Презентация фотопроекта "Я есть" в поддержку людей с физическими особенностями

30 марта в Смоленском пассаже благотворительный фонд "Радость мира" в рамках проекта "20 минут тишины" представил фотопроект "Я есть", героями которого стали люди с физическими особенностями.

В фотопроекте приняли участие молодые люди из Москвы, Екатеринбурга и Уфы. Профессиональная команда фотографов, визажистов и костюмеров перевоплотила их в сказочных героев. Среди приглашенных в этот вечер: Игорь Чапурин, Юлия Барановская, Полина Аскери, Нюша, Дарья Повереннова, Анастасия Гребенкина, Илья Бачурин, Лаура Джугелия, Юлианна Караулова, Сати Казанова, Оксана Федорова, Юля Савичева, Саша Попова, Ирина Темичева и другие.

Гостей презентации ждал модный показ Игоря Чапурина, который представил коллекцию вечерних и коктейльных платьев, созданную специально для этого вечера, а также выступление российских оперных певцов — солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова и лауреата международных конкурсов и премий Эстер Устаевой . В модном показе приняли участие и герои фотопроекта, которые в качестве моделей представили коллекцию известного российского дизайнера.

Специально для проекта "Я есть" известный хитмейкер Дарья Кузнецова , чьи песни исполняют Emin, Алсу, Регина Тодоренко, Влад Топалов, написала гимн, который прозвучал в финале дефиле.