Презентация Инновационной Методики омоложения от LiDoRe Cosmetics в салоне BVD Moscow

В условиях мегаполиса и постоянной нехватки времени оставаться молодой и красивой задача не из легких.

В Бьюти Пространстве BVD Moscow на Новинском бульваре 18 состоялась презентация новой методики омоложения от компании Lidore.

Компания LiDoRe предлагает по-новому взглянуть на омоложение. Именно с этой целью состоялась презентация уникальной методики БЕЗиньекционной БИОрепарации, которая на сегодняшний день является инновационным подходом к омоложению и подойдет каждой современной женщине.

Среди гостей были замечены блогеры и редакторы интернет и глянцевых изданий, представители шоу- бизнеса, театра и кино: Анна, Чурина, Ирина Лачина, Екатерина Дробыш, Мария Романова, Алиса Толкачева, Мириам Сехон, Лариса Баранова, Надя Сказка, Дарья Улановская, Ольга Жук, Антон Алфер и писатель Елена Безсудова.

Во время Бьюти Уикенда гости имели возможность попробовать процедуру LiDoRe, которую также называют процедурой "перед ковровой дорожкой", а также дополнить свой образ маникюром и укладкой, оценив высокий уровень мастеров салона.

Салона BVD , работает в формате 24/7 с лучшим местоположением в Москве, на Новинском Бульваре, напротив Американского Посольства.

Методика безыгольной мезотерапии от LiDoRe уникальна. С помощью аэрокисти специальные низкомолекулярные пептидные коктейли проникают в глубокие слои дермы и легко восстанавливают природные свойства кожи, возвращая упругость, свежесть и естественную красоту без боли, уколов, синяков и отеков!

Пептидный коктейль распыляется и ровно покрывает всю поверхность кожи, проникая даже в труднодоступные места (крупные морщины, носогубные складки и т.п.), затем под большим давлением воздуха коктейль вбивается по массажным линиям на глубину до 4,5 мм. Видимый результат и естественное омоложение заметно уже после первого сеанса!

С мая процедура доступна всем желающим, online запись на сайте http://www.bvdbeauty.ru или по телефонам +7 925 777 8335

Партнером Мероприятия выступил Винный дом PALAIS ROYAL http://www.palaisroyal.ru

Приятным бонусом были подарки от Арома партнера LEMONGRASS HOUSE http://www.lghmoscow.com